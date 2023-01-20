Comment sont financés vos transports en commun ?
Pour que le réseau soit opérationnel, Île-de-France Mobilités passe des contrats avec des entreprises de transports aux noms bien familiers (comme SNCF, RATP, Lacroix Savac, Transdev ou Keolis), rémunérées pour assurer l’entretien, l’exploitation et la modernisation des lignes, ainsi que la sécurité des passagers et la mise en place des différents services en gare.
Ces contrats de fonctionnement représentent les dépenses annuelles pour le bon fonctionnement et l’évolution du réseau. En 2022, elles s’élevaient à 10,485 milliards d'euros.
Qui participe au financement de vos transports en commun ?
La vente d'abonnements et de tickets correspondait, en 2022, à 33 % du budget total d’Île-de-France Mobilités. En effet, c’est surtout grâce à l’investissement de plusieurs acteurs que le réseau régional trouve son équilibre financier.
Les entreprises franciliennes : 48 %
Les entreprises de plus de 10 salariés installées en Île-de-France sont les principaux contributeurs et représentent 48 % des financements totaux d’Île-de-France Mobilités. Par quels biais participent-ils au fonctionnement du réseau ? C’est à travers :
- Le versement mobilité : une contribution due par les employeurs privés et publics, pour financer les transports et les services de mobilité
- Le remboursement : les employeurs sont dans l’obligation de rembourser à hauteur de 50 % les titres de transport de leurs salariés et peuvent aller jusqu'à 75 %.
Les voyageurs : 33 %
Les voyageurs sont la deuxième source de financement des transports en commun franciliens via l’achat des différents abonnements (Navigo annuel et mois et Imagine R) et des tickets T+. Ils permettent de financer le réseau à hauteur de 33 %.
Les concours publics : 15 %
Qu’est-ce-que les “concours publics” ? Ce sont des aides financières attribuées sous formes de contributions, d’actions sociales, de donations, de compensations ou de subventions par les institutions publiques. Mais de qui parle-t-on ? De la Région, de la Ville de Paris et des départements. Ils contribuent, tous ensemble, à 15 % du budget annuel.
Répartition des financements des concours publics
L’État : 2 %
L’État subventionne les transports en commun à travers des aides et des subventions d’équilibre qui correspondent à 2 % du budget d’Île-de-France Mobilités.
Le reste : 2 %
Une dernière partie, 2 % environ, provient des recettes générées par les publicités que vous voyez affichées sur les quais, dans vos transports ou encore aux arrêts de bus, des contraventions et de différentes taxes.
Le financement, pierre angulaire du rôle social des transports
C’est cet écosystème pluriel de financement qui permet chaque année au réseau de se moderniser, de gagner en précision et de s’orienter vers des énergies et des matériaux plus durables.
Un écosystème qui offre également la possibilité à Île-de-France Mobilités de proposer des tarifs préférentiels et des aides financières (comme le Forfait Navigo Solidarité, le Forfait Gratuité Jeunes en Insertion ou les tarifs réduits des tickets à l’unité par exemple) donnant ainsi accès au plus grand nombre aux transports en commun.
Le véritable coût d'un passe Navigo mensuel
De même, ces financements permettent à tous les voyageurs de ne payer qu’une partie de leur titre de transport. En effet, le coût réel du Passe Navigo mensuel, sans aides, subventions ou financements extérieurs que celui de l’usager, serait de 252 euros au lieu des 84,10 euros/mois facturés aux Franciliens.
Le financement des transports est donc une pierre angulaire de la vision des transports voulue par Île-de-France Mobilités. Une mobilité équitable, accessible et surtout évolutive.