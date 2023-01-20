Comment sont financés vos transports en commun ?

La vente d'abonnements et de tickets correspondait, en 2022, à 33 % du budget total d’Île-de-France Mobilités. En effet, c’est surtout grâce à l’investissement de plusieurs acteurs que le réseau régional trouve son équilibre financier.

Les entreprises franciliennes : 48 %

Les entreprises de plus de 10 salariés installées en Île-de-France sont les principaux contributeurs et représentent 48 % des financements totaux d’Île-de-France Mobilités. Par quels biais participent-ils au fonctionnement du réseau ? C’est à travers :

Le versement mobilité : une contribution due par les employeurs privés et publics, pour financer les transports et les services de mobilité

: une contribution due par les employeurs privés et publics, pour financer les transports et les services de mobilité Le remboursement : les employeurs sont dans l’obligation de rembourser à hauteur de 50 % les titres de transport de leurs salariés et peuvent aller jusqu'à 75 %.

Les voyageurs : 33 %

Les voyageurs sont la deuxième source de financement des transports en commun franciliens via l’achat des différents abonnements (Navigo annuel et mois et Imagine R) et des tickets T+. Ils permettent de financer le réseau à hauteur de 33 %.

Les concours publics : 15 %

Qu’est-ce-que les “concours publics” ? Ce sont des aides financières attribuées sous formes de contributions, d’actions sociales, de donations, de compensations ou de subventions par les institutions publiques. Mais de qui parle-t-on ? De la Région, de la Ville de Paris et des départements. Ils contribuent, tous ensemble, à 15 % du budget annuel.