Participez à la concertation pour l’aménagement du Pôle-Gare de Noisy-le-Sec

Un pôle-gare plus grand, plus confortable et accessible, avec des espaces publics plus accueillants

Le projet d’aménagement du pôle-gare doit permettre :

  • d’agrandir la gare, avec un nouveau bâtiment voyageur, un hall, deux parvis et une passerelle adaptée aux besoins des voyageurs ;
  • d’améliorer les liaisons entre les différents modes de transport (train, tram, bus, voiture, vélo et piéton) ;
  • d’ouvrir la gare sur la ville et accompagner son développement ;

Vous pouvez découvrir en détail les objectifs du projets, les orientations envisagées, et donner votre avis sur le site du projet.

Une concertation ouverte à tous pour s’informer et s’exprimer

Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, l’établissement public territorial Est Ensemble, la ville de Noisy-le-Sec le département de Seine-Saint-Denis et SNCF invitent les usagers, les habitants du territoire et tous les acteurs intéressés à participer à la concertation pour l’aménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec. Plusieurs temps forts sont organisés pour vous exprimer :

Deux rencontres voyageurs sur le parvis de la gare de Noisy-le-Sec

  • le jeudi 28 mars, de 17h à 19h
  • le jeudi 18 avril, de 8h à 10h

Une réunion publique

  • le mardi 9 avril à 19h, au Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès à Noisy-le-Sec

Une balade-atelier

D’autres moyens d’information et d’expression sont également mis à disposition pour recueillir l’avis de tous :

  • un coupon T préaffranchi, que vous pouvez retrouver dans le dépliant du projet, diffusé sur tout le territoire
  • le site internet pour découvrir le projet et donner son avis.

Pour découvrir le projet en détail, voir son tracé, ou encore déposer un avis, rendez-vous sur le site du projet.

Infographie : Logos des financeurs de la gare de Noisy-le-Sec
