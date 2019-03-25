Participez à la concertation pour l’aménagement du Pôle-Gare de Noisy-le-Sec
Un pôle-gare plus grand, plus confortable et accessible, avec des espaces publics plus accueillants
Le projet d’aménagement du pôle-gare doit permettre :
- d’agrandir la gare, avec un nouveau bâtiment voyageur, un hall, deux parvis et une passerelle adaptée aux besoins des voyageurs ;
- d’améliorer les liaisons entre les différents modes de transport (train, tram, bus, voiture, vélo et piéton) ;
- d’ouvrir la gare sur la ville et accompagner son développement ;
Vous pouvez découvrir en détail les objectifs du projets, les orientations envisagées, et donner votre avis sur le site du projet.
Une concertation ouverte à tous pour s’informer et s’exprimer
Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, l’établissement public territorial Est Ensemble, la ville de Noisy-le-Sec le département de Seine-Saint-Denis et SNCF invitent les usagers, les habitants du territoire et tous les acteurs intéressés à participer à la concertation pour l’aménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec. Plusieurs temps forts sont organisés pour vous exprimer :
Deux rencontres voyageurs sur le parvis de la gare de Noisy-le-Sec
- le jeudi 28 mars, de 17h à 19h
- le jeudi 18 avril, de 8h à 10h
Une réunion publique
- le mardi 9 avril à 19h, au Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès à Noisy-le-Sec
Une balade-atelier
- le samedi 13 avril, de 10h à 12h, en gare de Noisy-le-Sec (pour s’inscrire : https://reamenagement-gare-noisylesec.iledefrance-mobilites.fr/rendez-vous/un-atelier-sous-forme-de-balade/)
D’autres moyens d’information et d’expression sont également mis à disposition pour recueillir l’avis de tous :
- un coupon T préaffranchi, que vous pouvez retrouver dans le dépliant du projet, diffusé sur tout le territoire
- le site internet pour découvrir le projet et donner son avis.
Pour découvrir le projet en détail, voir son tracé, ou encore déposer un avis, rendez-vous sur le site du projet.