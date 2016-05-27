Concertation sur le projet de réaménagement de la gare de Mantes-la-Jolie et de création d’un bus en site propre

Accompagner le développement du Mantois et l’arrivée du prolongement de la ligne E du train-rer

Pour accompagner l’arrivée du prolongement du RER E et des différents projets de développement urbains prévus sur le territoire du Mantois, Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, le Département des Yvelines et la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise envisagent de créer un bus en site propre et de réaménager la gare de Mantes-la-Jolie.

Cette nouvelle liaison rapide et régulière desservant le pôle gare de Mantes-la-Jolie, le quartier du Val Fourré, le futur écoquartier fluvial et Rosny-sur-Seine, contribuera à l’amélioration des conditions de déplacement des voyageurs.

Afin de faciliter la cohabitation des différents modes de déplacements (piétons, vélos, transports en commun, voitures) et d’accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs à l’horizon du prolongement du RER E à l’Ouest, il est également prévu de réaménager l’ensemble du pôle gare de Mantes-la-Jolie.