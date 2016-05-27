Concertation sur le projet de réaménagement de la gare de Mantes-la-Jolie et de création d’un bus en site propre
Accompagner le développement du Mantois et l’arrivée du prolongement de la ligne E du train-rer
Pour accompagner l’arrivée du prolongement du RER E et des différents projets de développement urbains prévus sur le territoire du Mantois, Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, le Département des Yvelines et la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise envisagent de créer un bus en site propre et de réaménager la gare de Mantes-la-Jolie.
Cette nouvelle liaison rapide et régulière desservant le pôle gare de Mantes-la-Jolie, le quartier du Val Fourré, le futur écoquartier fluvial et Rosny-sur-Seine, contribuera à l’amélioration des conditions de déplacement des voyageurs.
Afin de faciliter la cohabitation des différents modes de déplacements (piétons, vélos, transports en commun, voitures) et d’accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs à l’horizon du prolongement du RER E à l’Ouest, il est également prévu de réaménager l’ensemble du pôle gare de Mantes-la-Jolie.
Comment participer ?
Vendredi 3 juin 2016
de 12h30 à 15h30
Rencontre au Marché
du Val Fourré à Mantes-la-Jolie
Mardi 7 juin 2016
de 17h à 19h
Rencontres voyageurs à la sortie
de la gare de Mantes-la-Jolie
Mardi 14 juin 2016
à 20h30
Réunion publique
à l’agora de Mantes-la-Jolie (salle A)
254, Boulevard du Maréchal Juin
Lundi 20 juin 2016
de 12h à 14h
Atelier avec les usagers du pôle gare
au Centre Aquatique Aquasport de Mantes-la-Ville
1, rue Jean Jaouen (s’inscrire sur http://www.bus-pole-mantois.fr)
D’autres moyens de participation sont également mis à disposition du public qui pourra :
- poster son avis sur le site du projet où se trouvent l’essentiel des informations sur le projet
- compléter le coupon détachable joint au document d’information et l’adresser sans l’affranchir, entre le 30 mai et le 1er juillet 2016.
Les acteurs économiques et sociaux seront aussi particulièrement sollicités dans le cadre d’un rendez-vous qui leur permettra de s’exprimer sur les conditions de transport de leurs clients, salariés, ou usagers. Les documents d’information sont également disponibles en mairies.