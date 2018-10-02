Conclusions de l’étude menée sur la faisabilité de la gratuité des transports en commun en Île-de-France, leur financement et la politique de tarification

Aucune source alternative de financement ne semble viable pour combler la perte d’un tel montant, qui représenterait une hausse de la fiscalité de 500€ en moyenne par an et par ménage francilien, alors même qu’il faut chaque année dépenser plus pour augmenter l’offre de transports afin de répondre aux besoins : renfort d’offre bus, prolongement des lignes de tramway et de métro, ouverture des lignes 15, 16, 17 et 18 du métro francilien et des lignes 9, 10, 12 et 13 du tramway, prolongement du RER E ….

Dans le cas d’une augmentation du Versement Transport, payé par les employeurs, les effets macro-économiques seraient, d’après une évaluation menée par la direction générale du Trésor, récessifs à moyen et long terme, avec la destruction de 30 000 emplois et la perte de 0,7 points de PIB régional (soit un peu plus de 4 Mds€). Dans le cas de péages urbains automobiles, il faudrait des niveaux particulièrement élevés pour aboutir à de telles recettes : ainsi un péage de cordon autour de Paris, hors périphérique, d’un montant de 8€ en heure de pointe et 5€ en heure creuse, engendrerait moins de 400 M€ de recettes annuelles. Un péage sur un périmètre plus large et à un niveau plus élevé serait fortement inéquitable, en pesant lourdement sur les ménages modestes dépendant de l’automobile.

La gratuité porterait donc un risque important de paupérisation des transports collectifs et de dégradation de la qualité de service, les améliorations de l’offre voir son simple maintien ne pouvant plus être financées.