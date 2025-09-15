Ouverture à la concurrence des lignes de tramway en Île-de-France : inscriptions ouvertes pour les auditions d'octobre 2025

Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, organise des auditions ouvertes à tous les opérateurs de transport, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des lignes de tramways (actuellement exploitées par l’EPIC RATP).

Lignes mises en concurrence

À ce titre, Ile-de-France Mobilités élargit le périmètre de réflexion aux lignes T9, T10 et au Câble C1 exploitées respectivement par les sociétés Keolis, RATP CAP Île-de-France et Transdev.

Ce périmètre représente à date :

10 lignes de tramways

12 Sites de maintenance et remisage (dont 1 en construction)

+ de 200 stations

294 rames

14,8 millions de kilomètres commerciaux prévus en 2025

352 millions de voyages en 2024.

Le Câble 1, également moyen de transport guidé, pourrait intégrer l’un des périmètres de concession envisagés. Il comportera à la mise en service 5 stations et est équipé de 105 cabines.

Ces informations permettront de préparer les appels d'offres qui seront lancés.

Réflexions des opérateurs

Les opérateurs devront présenter leurs premières réflexions sur notamment :

les enjeux de la mise en concurrence des concessions des lignes de tramways et de leur exploitation en lien avec les scenarii d’allotissement ;

les modalités à prévoir par Île-de-France Mobilités pour limiter ou supprimer les barrières à l’entrée ;

les enjeux de transition de l’exploitation et de continuité du service, notamment concernant les systèmes d’information ;

toutes recommandations issues de l’expérience acquise par l’opérateur dans le cadre d’appels d’offres et/ou d’exploitation de lignes de tramways au sein de grandes métropoles européennes ou internationales ;

les enjeux d’entretien courant et patrimonial du matériel roulant et des infrastructures dans une logique de qualité de service, d’optimisation des moyens et de pérennité du patrimoine.

Déroulement des auditions

Les auditions se dérouleront de manière prévisionnelle les semaines du 13 et 20 octobre 2025 par vidéoconférence ou dans les locaux d’Ile-de-France Mobilités (Paris 9ᵉ arrondissements).

Les dates et horaires définitifs seront communiqués ultérieurement auprès des opérateurs de transport préinscrits.

À la suite de leur préinscription, avant la date indiquée dans le présent avis, les opérateurs recevront un dossier et une liste de questions auxquelles ils devront transmettre les réponses selon les modalités qui leur seront indiquées.

Île-de-France Mobilités souhaite organiser un échange portant principalement sur les scenarii d’allotissement identifiés sur lesquels elle souhaite recueillir l'avis du marché au sens large et notamment celui des opérateurs économiques actifs dans les contrats de service de transport de voyageurs.

Le présent avis ne constitue donc pas un avis de marché, mais une mesure de publicité relative à une procédure de sourçage portant principalement sur cette question.

Candidature

Les opérateurs de transport intéressés sont invités à s’inscrire jusqu’au 24 septembre inclus en envoyant un mail à l’adresse suivante : [email protected] en précisant les informations suivantes : Nom de la société / Contact (Nom) / Numéro de téléphone / Adresse électronique.