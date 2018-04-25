Décisions du conseil d’Île-de-France Mobilités – 24 avril 2018

En bref

Approbation de l’avant-projet de la future ligne T Zen 3 en Seine-Saint-Denis

Après avoir été déclaré projet d’intérêt général fin 2016, le T Zen 3 entre dans sa phase concrète avec la validation par Ile-de-France Mobilités de l’avant-projet. Cette nouvelle infrastructure reliant Paris aux Pavillons-sous-Bois représente un investissement de prés de 190 millions d’euros. Le T Zen 3 permettra de renforcer nettement l’offre de transports existante le long du Canal de l’Ourcq en créant des correspondances avec les lignes de tramway et de métro existantes dans le secteur (Tram 1, 3, 4 et 11 express, et Métro 5). Ce projet structurant s’accompagnera d’un réaménagement en profondeur de l’ex-RN3, le long de laquelle se développent de nombreux projets immobiliers, au programme : apaisement de la circulation automobile, création de pistes cyclables, élargissement des trottoirs…

Les bus qui circuleront sur la future ligne seront 100% électriques ou hybride GNV/électrique, ils sont financés à 100% par Île-de-France Mobilités.

Modernisation et nouveaux services pour les gares franciliennes

Le plan de modernisation des gares d’Île-de-France d’un montant de 3 milliards d’euros pour 150 gares franciliennes se poursuit. Île-de-France Mobilités vient de voter le financement des projets de réaménagement des gares de Poissy et Nogent-sur-Marne ainsi que la création de nouveaux Parcs Relais pour les gares de Trilport et Bouray. Ces chantiers rendront ces quatre gares à la fois multimodales et multiservices pour faciliter la vie des Franciliens, mais également pour accompagner la croissance régulière du nombre de voyageurs qui y transitent au quotidien.

Île-de-France Mobilités revient à l’équilibre financier

Après deux années d’efforts considérables et d’une gestion rigoureuse, Île-de-France Mobilités revient à l’équilibre financier et est de nouveau en mesure de voir l’avenir sereinement. Suite à un exercice 2016 rendu très difficile par la mise en place du passe Navigo à tarif unique, décidée sous la mandature précédente, les nouvelles ressources (augmentation du versement transport, TICPE) obtenues par la présidente d’Île-de-France Mobilités auprès du gouvernement ont permis de sécuriser de façon pérenne les comptes publics de l’autorité. Cette situation financière assainie permettra de poursuivre une politique inégalée d’investissements dans les transports en commun franciliens associant développement de l’offre et renforcement de la qualité de service.