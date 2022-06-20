Métro : choisissez le nom des futures stations de la ligne 14

Ces dernières années, nous vous avons proposé de voter pour le design de vos futurs trains. Aujourd'hui, c'est pour choisir les noms de quatre prochaines stations de la ligne 14 que nous vous sollicitons.

Ces stations sont actuellement désignées par des noms provisoires :

Kremlin-Bicêtre Hôpital

Villejuif Institut Gustave-Roussy

Chevilly Trois-Communes

Saint-Denis Pleyel

Demain, elles s'appelleront comme VOUS l'aurez décidé !

Vous pourrez choisir votre nom préféré parmi les propositions retenues par Île-de-France Mobilités et les élus des communes desservies par ces stations.

Alors du 20 juin au 4 juillet, c'est à vous de choisir : votez !