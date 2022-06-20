Métro : choisissez le nom des futures stations de la ligne 14

Choisissez le nom de vos futures stations

Ces dernières années, nous vous avons proposé de voter pour le design de vos futurs trains. Aujourd'hui, c'est pour choisir les noms de quatre prochaines stations de la ligne 14 que nous vous sollicitons.

Ces stations sont actuellement désignées par des noms provisoires :

  • Kremlin-Bicêtre Hôpital
  • Villejuif Institut Gustave-Roussy
  • Chevilly Trois-Communes
  • Saint-Denis Pleyel

Demain, elles s'appelleront comme VOUS l'aurez décidé !

Vous pourrez choisir votre nom préféré parmi les propositions retenues par Île-de-France Mobilités et les élus des communes desservies par ces stations.

Alors du 20 juin au 4 juillet, c'est à vous de choisir : votez !

Découvrez les 4 futures stations à nommer

1. Kremlin-Bicêtre Hôpital

Vue de la future station de métro Kremlin-Bicêtre Hôpital sur la ligne 14 © Société du Grand Paris / Jean-Paul Viguier et Associés
Vue de la future station de métro Kremlin-Bicêtre Hôpital sur la ligne 14 © Société du Grand Paris / Jean-Paul Viguier et Associés

Située au Kremlin-Bicêtre, face à l’hôpital (CHU) Bicêtre, cette future station sera implantée sur l’avenue Gabriel Péri et le long de l’autoroute A6. Elle pourra être empruntée par les habitants des communes du Kremlin-Bicêtre et de Gentilly, et renforcera l’accessibilité à l’hôpital, qui est déjà desservi, à l’est, par la ligne de métro 7.

La création de cette nouvelle station s’inscrit dans la mutation de ce quartier dynamique en pleine transformation, qui voit notamment la création de nouveaux logements au Kremlin-Bicêtre et à Arcueil.

Implantation de la future station de métro Kremlin-Bicêtre Hôpital, sur la ligne 14

2. Villejuif Institut Gustave-Roussy

Vue de la future station de métro Villejuif - Institut Gustave-Roussy sur la ligne 14 © Société du Grand Paris / Dominique Perrault Architecture
Vue de la future station de métro Villejuif - Institut Gustave-Roussy sur la ligne 14 © Société du Grand Paris / Dominique Perrault Architecture

Au cœur du futur Campus Grand Parc, cette nouvelle station de Villejuif sera desservie par la ligne 15 Sud dès 2025.

Face à l’institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le Cancer en Europe, elle offrira une accessibilité exceptionnelle à la partie Ouest de la ville, jusqu’ici peu desservie par les transports en commun. Elle sera localisée à deux pas du vaste Parc départemental des Hautes-Bruyères, point culminant du Val-de-Marne dominant les vallées de la Bièvre et de la Seine, et bordé par l’autoroute A6.

Le quartier des Hautes-Bruyères est en forte croissance démographique, du fait de l’aménagement prochain du Campus Grand Parc, pôle de recherche et d’innovation dans le secteur de la Santé à vocation internationale.

Cette future station permettra aux Villejuifois résidant à proximité et aux futurs visiteurs du Campus d’accéder à l’ensemble de la métropole du Grand Paris en un trajet d’une durée maximale de 45 minutes, à horizon 2030.

Implantation de la future station de métro Villejuif Institut Gustave-Roussy sur la ligne 14
Implantation de la future station de métro Villejuif Institut Gustave-Roussy sur la ligne 14

3. Chevilly Trois-Communes

Vue de la future station de métro Chevilly Trois-Communes sur la ligne 14 © Société du Grand Paris / Franklin Azzi Architecture
Vue de la future station de métro Chevilly Trois-Communes sur la ligne 14 © Société du Grand Paris / Franklin Azzi Architecture

Implantée à l’Haÿ-les-Roses, cette nouvelle station sera à la croisée de trois villes dynamiques du Val-de-Marne : L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif, au croisement de la rue de Bicêtre, de la rue de Lallier et de la rue Paul-Hochard.

L’arrivée de cette future station de la ligne 14 Sud, dès 2024, devrait donner une belle ouverture régionale aux quartiers des Sorbiers et de la Saussaie, à Chevilly-Larue, de Lallier-Bicêtre et de Paul Hochart, à L’Haÿ-les-Roses, et de Sainte-Colombe, à Villejuif.

Implantation de la future station de métro Chevilly Trois-Communes sur la ligne 14

4. Saint-Denis Pleyel

Vue de la future station de métro Saint-Denis Pleyel sur la ligne 14 © Société du Grand Paris / Agence Kengo Kuma & Associates
Vue de la future station de métro Saint-Denis Pleyel sur la ligne 14 © Société du Grand Paris / Agence Kengo Kuma & Associates

Cette future station fera du quartier Pleyel, à Saint-Denis, l’un des pôles majeurs de transport franciliens.

Au cœur du projet Paris 2024, il abritera le Village Olympique et Paralympique et connaît d'ores et déjà une transformation urbaine sans précédent avec la création de plus de 2 000 logements, d’espaces verts, de commerces et de centres d’activités culturelles.

Avec ces cinq futures lignes et une offre de transports déjà marquée par la présence de la ligne 13 et du RER D, l’ensemble des usagers de cette zone, professionnels comme habitants, pourront profiter d’une accessibilité exceptionnelle.

Implantation de la future station de métro Saint-Denis Pleyel sur la ligne 14