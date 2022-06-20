Métro : choisissez le nom des futures stations de la ligne 14
Choisissez le nom de vos futures stations
Ces dernières années, nous vous avons proposé de voter pour le design de vos futurs trains. Aujourd'hui, c'est pour choisir les noms de quatre prochaines stations de la ligne 14 que nous vous sollicitons.
Ces stations sont actuellement désignées par des noms provisoires :
- Kremlin-Bicêtre Hôpital
- Villejuif Institut Gustave-Roussy
- Chevilly Trois-Communes
- Saint-Denis Pleyel
Demain, elles s'appelleront comme VOUS l'aurez décidé !
Vous pourrez choisir votre nom préféré parmi les propositions retenues par Île-de-France Mobilités et les élus des communes desservies par ces stations.
Alors du 20 juin au 4 juillet, c'est à vous de choisir : votez !
Découvrez les 4 futures stations à nommer
1. Kremlin-Bicêtre Hôpital
Située au Kremlin-Bicêtre, face à l’hôpital (CHU) Bicêtre, cette future station sera implantée sur l’avenue Gabriel Péri et le long de l’autoroute A6. Elle pourra être empruntée par les habitants des communes du Kremlin-Bicêtre et de Gentilly, et renforcera l’accessibilité à l’hôpital, qui est déjà desservi, à l’est, par la ligne de métro 7.
La création de cette nouvelle station s’inscrit dans la mutation de ce quartier dynamique en pleine transformation, qui voit notamment la création de nouveaux logements au Kremlin-Bicêtre et à Arcueil.
2. Villejuif Institut Gustave-Roussy
Au cœur du futur Campus Grand Parc, cette nouvelle station de Villejuif sera desservie par la ligne 15 Sud dès 2025.
Face à l’institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le Cancer en Europe, elle offrira une accessibilité exceptionnelle à la partie Ouest de la ville, jusqu’ici peu desservie par les transports en commun. Elle sera localisée à deux pas du vaste Parc départemental des Hautes-Bruyères, point culminant du Val-de-Marne dominant les vallées de la Bièvre et de la Seine, et bordé par l’autoroute A6.
Le quartier des Hautes-Bruyères est en forte croissance démographique, du fait de l’aménagement prochain du Campus Grand Parc, pôle de recherche et d’innovation dans le secteur de la Santé à vocation internationale.
Cette future station permettra aux Villejuifois résidant à proximité et aux futurs visiteurs du Campus d’accéder à l’ensemble de la métropole du Grand Paris en un trajet d’une durée maximale de 45 minutes, à horizon 2030.
3. Chevilly Trois-Communes
Implantée à l’Haÿ-les-Roses, cette nouvelle station sera à la croisée de trois villes dynamiques du Val-de-Marne : L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif, au croisement de la rue de Bicêtre, de la rue de Lallier et de la rue Paul-Hochard.
L’arrivée de cette future station de la ligne 14 Sud, dès 2024, devrait donner une belle ouverture régionale aux quartiers des Sorbiers et de la Saussaie, à Chevilly-Larue, de Lallier-Bicêtre et de Paul Hochart, à L’Haÿ-les-Roses, et de Sainte-Colombe, à Villejuif.
4. Saint-Denis Pleyel
Cette future station fera du quartier Pleyel, à Saint-Denis, l’un des pôles majeurs de transport franciliens.
Au cœur du projet Paris 2024, il abritera le Village Olympique et Paralympique et connaît d'ores et déjà une transformation urbaine sans précédent avec la création de plus de 2 000 logements, d’espaces verts, de commerces et de centres d’activités culturelles.
Avec ces cinq futures lignes et une offre de transports déjà marquée par la présence de la ligne 13 et du RER D, l’ensemble des usagers de cette zone, professionnels comme habitants, pourront profiter d’une accessibilité exceptionnelle.