Le Grand Paris des Bus : pourquoi ?

Le réseau de bus en Île-de-France a besoin d’être adapté aux besoins des Franciliens. En grande couronne, seuls 29 % des habitants utilisent les transports en commun, faute d’offre, et à Paris le réseau n’a pas connu d’évolution significative depuis… 70 ans ! Le bus de demain c’est quoi ? Grande consultation régionale, jusqu’au 5 novembre, donnez votre avis !