Contrat 2020-2023 entre Île-de-France Mobilités et la SNCF : des engagements forts au service des voyageurs

Des engagements très forts

La ponctualité, la bonne desserte des gares en grande couronne, la qualité de l’information voyageurs et le bon fonctionnement des équipements en gare : voilà les principaux engagements pris par la SNCF.

Un bonus / malus accentué

Pour inciter la SNCF à respecter ses engagements, Île-de-France Mobilités les a corrélés à des bonus/malus qui peuvent atteindre 100 millions d’euros par an (contre 23 millions dans le contrat précédent).