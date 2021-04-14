Covid-19 : dédommagement pour le forfait imagine R Étudiant

Un dédommagement de 85 €

C’est pourquoi le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a voté le 14 avril un dédommagement de 85 € pour les abonnés imagine R Étudiant. Ces 85 euros correspondent à 3 mois d’utilisation du forfait.

Ce dédommagement est ouvert à tous les détenteurs d’un forfait imagine R Étudiant, soit 500 000 abonnés.