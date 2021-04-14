Covid-19 : dédommagement pour le forfait imagine R Étudiant
Confinement, jauge réduite, cours en distanciel, couvre-feu, fermeture des lieux de culture et de convivialité : ces derniers mois, les déplacements des étudiants ont été fortement réduits en Île-de-France. En conséquence, ils ont beaucoup moins utilisé leur passe imagine R.
Un dédommagement de 85 €
C’est pourquoi le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a voté le 14 avril un dédommagement de 85 € pour les abonnés imagine R Étudiant. Ces 85 euros correspondent à 3 mois d’utilisation du forfait.
Ce dédommagement est ouvert à tous les détenteurs d’un forfait imagine R Étudiant, soit 500 000 abonnés.
Rendez-vous sur la plateforme dédiée du 22 avril au 22 mai inclus
La plateforme dédiée Mondedommagementimaginer.fr est ouverte aux demandes de dédommagement depuis le 22 avril. Il suffit d’entrer son numéro de passe imagine R Étudiant et vos informations de contact, les 85 € de dédommagement sont ensuite automatiquement crédités sur le compte bancaire associé à l’abonnement.
Dans certains cas (si vous avez payé votre abonnement au comptant), les modalités peuvent être différentes, vous pourrez trouver tous les détails sur la FAQ du site de dédommagement.
Attention aux sites frauduleux
Il n’existera qu’une seule plateforme pour obtenir ce dédommagement. Elle sera en ligne à partir du 22 avril. Nous vous rappelons de vous méfier des sites frauduleux.