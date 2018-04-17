Covoiturage gratuit pour tous les Franciliens pendant les jours de grève !

Le principe est simple :

Si vous êtes conducteur : inscrivez-vous sur une des 5 plateformes de covoiturage partenaires de l’opération : BlaBlaLines, Covoit’ici, Karos, Klaxit et OuiHop’, afin de proposer de partager son véhicule, chaque trajet est rémunéré de façon avantageuse grâce à une subvention spéciale accordée pour chaque trajet par Ile-de-France Mobilités.

Si vous êtes voyageur : rendez-vous sur l’application Vianavigo (App Store – Google Play) ou sur le site internet Vianavigo pour trouver la liste des trajets de covoiturage correspondant à votre recherche. Le résultat précise l’opérateur de covoiturage, le lieu de prise en charge, les horaires de départ et le temps de parcours. Une fois le choix fait, Vianavigo vous redirige vers le site du partenaire concerné qui finalise la réservation et la mise en relation avec le conducteur.

Le covoiturage est une des solutions de mobilité activement encouragée et soutenue par Île-de-France Mobilités pour les trajets du quotidien en complément des transports en commun afin de lutter contre les embouteillages et la pollution de l’air en Île-de-France.