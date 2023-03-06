La radio Sanef 107.7 et Île-de-France Mobilités s’associent sur les ondes pour encourager les Franciliens au covoiturage !
Un partenariat en faveur du covoiturage
Pour encourager les Franciliens à adopter de nouvelles habitudes, plus économes et écoresponsables, Île-de-France Mobilités et la radio Sanef 107.7 s'associent du 6 au 10 mars pour mettre en avant la pratique du covoiturage sur les ondes.
Des chroniques quotidiennes donneront la parole à des covoitureurs, mais aussi à des personnalités comme Laurent Probst (Directeur Général d’Île-de-France Mobilités) qui reviendra sur les impacts positifs du covoiturage et les initiatives concrètes et facilitantes proposées par Île-de-France Mobilités.
Sur toute la période, des spots seront également diffusés pour rappeler les avantages du covoiturage et inciter les auditeurs à s'informer et a (peut-être) sauter le pas !
*Fait de conduire seul dans un véhicule qui pourrait accueillir plusieurs personnes.
Quelles sont les initiatives d’Île-de-France Mobilités en matière de covoiturage ?
Pour les conducteurs
- Une indemnité kilométrique par trajet entre 1,5 et 3 euros par passager (en fonction de la distance parcourue) versée via l’application de covoiturage utilisée.
Psst : Les conducteurs qui covoiturent chaque jour sur leur trajet domicile-travail peuvent percevoir jusqu’à 150 euros par mois !
Pour les passagers
- Deux trajets sont offerts pour les abonnés Navigo annuel et mensuel (Imagine’R et Senior inclus) dans la limite de 30 km par trajet. Une initiative parfaite, par exemple, pour les habitants de petite et grande Couronne qui doivent chaque jour se rendre jusqu’à la gare la plus proche.
- En cas de pics de pollution ou de perturbations majeures dans les transports, comme une grève, le dispositif de deux trajets offerts par jour (soit un aller-retour) est étendu à tous les Franciliens sans aucunes conditions de ressources !
Les trajets de covoiturage des opérateurs partenaires (Blablacar Daily, Karos et Klaxit) sont répertoriés sur le site internet et l'application mobile d'Île-de-France Mobilités depuis la recherche d’itinéraire ! 200 000 trajets sont réalisés chaque mois !
Pourquoi faire le choix du covoiturage ?
Les raisons pour covoiturer sont nombreuses :
- Lutter contre la pollution en diminuant le nombre de voitures en circulation chaque jour,
- Fluidifier le réseau routier et ainsi diminuer les embouteillages en réduisant le temps de trajet comme le sentiment de stress sur ses trajets,
- Offrir ou trouver une solution lors des perturbations dans les transports en commun,
- Économiser de l’argent, du côté du conducteur en partageant le coût du trajet, comme du covoitureur en trouvant une solution économique pour sa mobilité quotidienne