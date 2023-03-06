La radio Sanef 107.7 et Île-de-France Mobilités s’associent sur les ondes pour encourager les Franciliens au covoiturage !

Un partenariat en faveur du covoiturage

Pour encourager les Franciliens à adopter de nouvelles habitudes, plus économes et écoresponsables, Île-de-France Mobilités et la radio Sanef 107.7 s'associent du 6 au 10 mars pour mettre en avant la pratique du covoiturage sur les ondes.

Des chroniques quotidiennes donneront la parole à des covoitureurs, mais aussi à des personnalités comme Laurent Probst (Directeur Général d’Île-de-France Mobilités) qui reviendra sur les impacts positifs du covoiturage et les initiatives concrètes et facilitantes proposées par Île-de-France Mobilités.

Sur toute la période, des spots seront également diffusés pour rappeler les avantages du covoiturage et inciter les auditeurs à s'informer et a (peut-être) sauter le pas !

*Fait de conduire seul dans un véhicule qui pourrait accueillir plusieurs personnes.