Davantage de bus en faveur de la transition énergétique en Île-de-France

Bus : Efficacité énergétique des véhicules hybrides et utilisation du Gaz Naturel

Plus de 100 véhicules hybrides, diesel-électriques, seront en circulation sur les réseaux d’Île de France opérés par Transdev d’ici fin 2016.

21 véhicules GNV Euro 6 supplémentaires seront déployés sur les réseaux Mobicaps de Saclay et du Pays de Meaux d’ici fin 2016, renforçant ainsi le parc actuel de Transdev de plus de 70 bus roulants au Gaz Naturel en Île-de-France.

Depuis le 22 décembre 2015, est expérimenté en conditions réelles, un véhicule électrique full autonome de la marque EBUSCO® sur la ligne 1 du réseau R’Bus, une ligne structurante entre la gare d’Argenteuil et celle de Sartrouville.

Il s’agit du premier véhicule électrique d’une autonomie suffisante pour assurer un service quotidien sans recharge, en standard 12 mètres- 95 passagers-, mis en service par Transdev sur une ligne régulière en Ile de-France. Ce véhicule a déjà circulé en Finlande pendant plusieurs mois puis au Bourget lors de la COP 21 entre le 28 novembre et le 15 décembre 2015 pour assurer le transport des délégations étrangères.