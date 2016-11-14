De nouveaux services en ligne pour gérer votre carte et forfait Navigo

Infographie : Navigo service en ligne
De nouveaux services en ligne pour gérer votre carte et forfait Navigo © STIF

Vers plus de services en ligne pour les voyageurs :

  • Commander une carte Navigo avec réception à domicile dans les 10 jours,
  • Effectuer une 1ère souscription au forfait Navigo Annuel avec paiement par prélèvement bancaire,
  • Déclarer la perte ou le vol d’une carte Navigo forfait Annuel ou Imagine R et en commander une nouvelle,
  • Télécharger une attestation de forfait de transport demandée par l’employeur,
  • Mettre à jour ses coordonnées bancaires et personnelles,
  • Recharger une carte Navigo (forfait Mensuel, Hebdomadaire, Imagine R, Solidarité et Améthyste) avec un lecteur spécial acheté 7€ à brancher sur un ordinateur personnel,
  • Suivre les forfaits en cours de validité.

En savoir plus :