De nouvelles rames de métro sur la ligne 4 automatisée

Renouvellement des rames sur la ligne 4

20 nouvelles rames MP14 automatisées, plus respectueuses de l’environnement, circuleront sur la ligne 4, pour offrir davantage de confort et d’information aux voyageurs.

Livrées entre 2021 et 2022, ces rames, viendront s’ajouter aux 32 rames actuelles (21 MP89 et 11 MP05) adaptées et transférées de la ligne 14 vers la ligne 4.