De nouvelles rames de métro sur la ligne 4 automatisée
L’automatisation et le prolongement de la ligne 4 sur les rails
Deuxième ligne la plus fréquentée du réseau métropolitain, la ligne 4 est en passe de devenir la troisième ligne automatique du réseau. Les premiers travaux d’automatisation ont commencé cette année, avec notamment le rehaussement des quais des premières stations (Etienne Marcel, Gare de l’Est, Saint-Germain-des-Prés, Mouton-Duvernet et Raspail). En parallèle de ces travaux, la pose de façades de quai sur l’ensemble des stations de la ligne s’organisera de mi-2017 à fin 2018. Les premières navettes automatiques circuleront à partir de 2021 et remplaceront progressivement les anciennes rames avec conducteurs jusqu’en 2022.
Renouvellement des rames sur la ligne 4
20 nouvelles rames MP14 automatisées, plus respectueuses de l’environnement, circuleront sur la ligne 4, pour offrir davantage de confort et d’information aux voyageurs.
Livrées entre 2021 et 2022, ces rames, viendront s’ajouter aux 32 rames actuelles (21 MP89 et 11 MP05) adaptées et transférées de la ligne 14 vers la ligne 4.