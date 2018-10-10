Décisions du conseil d’Île-de-France Mobilités – 09 octobre 2018

Gare du Nord – Gare de l’Est : une correspondance en moins de 6 minutes et 100% accessible

Île-de-France Mobilités valide la mise en place des aménagements permettant d’améliorer sensiblement la liaison entre la Gare du Nord/Magenta et la Gare de l’Est, et d’améliorer le cadre de vie et le confort des usagers et des riverains.

Avec 800 000 voyageurs qui transitent au quotidien dans la gare du Nord, la gare de l’Est, et la station du RER E Magenta, ces gares constituent une véritable porte d’entrée sur l’Île-de-France. C’est ainsi le premier « pôle d’échanges » d’Europe, dont la croissance va se poursuivre avec l’arrivée des trains du Charles-de-Gaulle Express. 25 % des voyageurs, soit plus de 200 000 personnes, y effectuent une correspondance.

Un projet avec trois volets d’actions :