Décisions du conseil d’Île-de-France Mobilités – 11 juillet 2018

Accélération du renouvellement des trains et des RER d’Île-de-France Mobilités

Décidé en 2016 par Valérie Pécresse, Présidente de la Région et d’Île-de-France Mobilités, le vaste plan de remplacement et de rénovation des trains régionaux se poursuit. Après avoir lancé, avec 5 ans d’avance, l’appel d’offres pour remplacer les trains du RER B, Île-de-France Mobilités a commandé 36 nouveaux trains franciliens pour les lignes J, L et P.

Pour les 18 trains destinés aux lignes J et L (Paris Saint-Lazare), le rythme de livraison passera de 2 à 3 trains par mois, ce qui permettra de gagner 6 à 7 mois sur le calendrier initial avec une fin de livraison des trains en septembre 2020.

Sur la ligne P (Gare de l’Est), Île-de-France Mobilités a également commandé 18 Franciliens en version longue qui seront livrés entre octobre 2020 et juin 2021. Ils circuleront sur la branche Paris-Provins dès son électrification en 2021. Les trains bi-modes de type AGC circulant sur cette branche seront alors utilisés sur la branche Paris-La Ferté Milon, en remplacement de compositions remorquées de type RIB-RIO, âgées de plus de 40 ans.

Le coût global de cette nouvelle commande de 36 trains est de 367 millions d’euros, financés à 100% par Île-de-France Mobilités.