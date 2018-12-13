Décisions du conseil d’Île-de-France Mobilités – 12 décembre 2018

Charles de Gaulle Express : Île-de-France Mobilités donne la priorité à l’amélioration de la ligne B du RER

Pour améliorer l’exploitation et la qualité de service offerte aux 900 000 voyageurs quotidiens de cette ligne, Île-de-France Mobilités a engagé plusieurs opérations d’envergure avec SNCF et RATP. Le CDG Express qui empruntera en grande partie des infrastructures existantes, pourrait impacter l’exploitation de la ligne du RER B et des lignes de Transilien pendant les travaux et sa mise en service. En conséquence, Île-de-France Mobilités demande à l’Etat de suspendre les travaux du CDG Express tant que toutes les garanties n’auront pas été données sur l’absence d’impact sur les voyageurs du quotidien, notamment du RER B.