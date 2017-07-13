Découvrez la carte interactive des travaux majeurs de l’été 2017

Trams et métros peu impactés

Besoin de planifier vos déplacements cet été ? Île-de-France Mobilités pense à vous et vous propose une carte interactive des travaux entrepris cet été. Découvrez quelles lignes seront impactées, mais aussi les dates de début et de fin de chantier, ainsi que les stations, gares et arrêts fermés. À noter que des bus de substitution seront mis à disposition pendant la période des travaux, et que certaines lignes de train et de métros seront renforcées.



Une seule ligne de métro sera concernée par les travaux, la ligne 4, avec une fermeture de la station Saint-Sulpice jusqu’au 31 août, les quais devant être mis à niveau pour la future automatisation de la ligne. Les trams 2 et 4 subiront également de légères perturbations.



Moins impactant mais tout aussi important, les travaux de prolongement et de construction des nouvelles lignes de transports se poursuivent, sans répercussion sur le réseau.