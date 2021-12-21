La première rame du tram T13 roule entre Saint-Germain et Saint-Cyr (mais sans passagers)

Une première rame entre Les Portes Saint-Cyr et Lisière Péreire

Rouler à vide, à petite vitesse, puis de plus en vite, sur toute la partie ferroviaire de la ligne : voilà le programme des prochaines semaines pour la première rame du nouveau tram T13 qui reliera, à l'été 2022, les villes de Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye, via les villes de Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly et Versailles.

Objectif de ces essais démarrés le 21 décembre : effectuer toute une série de tests pour s'assurer du bon fonctionnement du tram et de ses équipements - alimentation électrique, système de freinage et fonctionnement des carrefours, des passages à niveau et de la signalisation lumineuse...

L'autre objectif de ces essais : habituer riverains et usagers de la route à la présence du tram sur la ligne, notamment aux carrefours.