La première rame du tram T13 roule entre Saint-Germain et Saint-Cyr (mais sans passagers)
Une première rame entre Les Portes Saint-Cyr et Lisière Péreire
Rouler à vide, à petite vitesse, puis de plus en vite, sur toute la partie ferroviaire de la ligne : voilà le programme des prochaines semaines pour la première rame du nouveau tram T13 qui reliera, à l'été 2022, les villes de Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye, via les villes de Mareil-Marly, L’Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly et Versailles.
Objectif de ces essais démarrés le 21 décembre : effectuer toute une série de tests pour s'assurer du bon fonctionnement du tram et de ses équipements - alimentation électrique, système de freinage et fonctionnement des carrefours, des passages à niveau et de la signalisation lumineuse...
L'autre objectif de ces essais : habituer riverains et usagers de la route à la présence du tram sur la ligne, notamment aux carrefours.
Le calendrier jusqu'à l'été
Jusqu'au printemps : le T13 effectuera des essais dynamiques, d'abord sur la partie ferroviaire de la ligne, puis courant janvier également sur la partie urbaine de la ligne de Saint-Germain-en-Laye ainsi que sur la "virgule" entre Les Portes de Saint-Cyr et le terminus.
Au printemps, le T13 passera en marche à blanc. La marche à blanc, c'est une vraie répétition générale ! Toutes les rames sont mises en conditions de circulation réelles, s'arrêtent à chaque station, mais toujours sans voyageurs à bord. Des essais en situation dégradée seront aussi réalisés.
Et enfin, à l'été 2022, votre tram T13 sera mis en service, prêt à vous accueillir au quotidien !
Le T13 en chiffres
- 21 000 voyageurs attendus chaque jour
- 7 communes desservies
- 30 minutes entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER