Découvrez les lauréats du Challenge Information Voyageurs 2020 !
Le podium du Challenge Information Voyageurs 2020
La cérémonie de remise des prix du challenge, au cours de laquelle a été dévoilé le podium, s’est tenue à distance le 8 décembre dernier, en présence de Jean-Louis Perrin, directeur général adjoint d’Île-de-France Mobilités. Ce fut l’occasion de réunir les acteurs de l’innovation et de la mobilité en Île-de-France.
Les trois lauréats se sont vu proposer la signature d’une convention de financement avec Île-de-France Mobilités permettant une expérimentation et un accompagnement de type coaching pour expérimenter leur solution sur le territoire francilien.
Découvrez maintenant le podium du challenge :
1er prix : Ezymob – Accompagnement des déficients visuels dans les transports en commun
Solution d'accompagnement des déficients visuels dans les transports en commun (détection de portes, places assises, etc.) basée sur de l’intelligence artificielle, adressant les enjeux sociaux d'accessibilité. Le smartphone devient les yeux de l’usager et des messages sonores et visuels simples alertent celui-ci pour le guider de manière autonome dans les transports.
2ème prix : Mon Copilote – Accompagnement des usagers en situation de dépendance dans leur mobilité
Solution d'accompagnement des usagers en situation de dépendance (seniors et personnes à mobilité réduite) dans leur mobilité via une mise en relation avec un copilote qui aide les usagers sur tout leur trajet et pour tous les modes de transports. Une plateforme et un centre téléphonique permettent la mise en relation des usagers avec les accompagnateurs.
3ème prix : Uwinbike – Preuve de pédalage vélo sur les trajets domicile-travail
Application permettant de tracer les déplacements vélo et de fournir une preuve de pédalage sur les trajets domicile-travail dans le cadre du forfait mobilité durable. La solution permet également d’inciter à l'usage du vélo dans les déplacements et d’être informé des économies de CO2.
Merci et rendez-vous l’année prochaine !
L’équipe du challenge remercie tous les participants, ainsi que tous ceux ayant contribué à la réussite de cette deuxième édition ! Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour découvrir la thématique de la prochaine édition du Challenge Information Voyageurs.