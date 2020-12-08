Découvrez les lauréats du Challenge Information Voyageurs 2020 !

Le podium du Challenge Information Voyageurs 2020

La cérémonie de remise des prix du challenge, au cours de laquelle a été dévoilé le podium, s’est tenue à distance le 8 décembre dernier, en présence de Jean-Louis Perrin, directeur général adjoint d’Île-de-France Mobilités. Ce fut l’occasion de réunir les acteurs de l’innovation et de la mobilité en Île-de-France.

Les trois lauréats se sont vu proposer la signature d’une convention de financement avec Île-de-France Mobilités permettant une expérimentation et un accompagnement de type coaching pour expérimenter leur solution sur le territoire francilien.