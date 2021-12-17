Découvrez le design du métro de la ligne 18
Le design gagnant est le numéro 3
Vous avez choisi un métro 18 dont le visage affirme une fluidité épurée. Une identité simple et forte, un métro ouvert sur l'extérieur.
Votre futur métro 18 en un coup d'œil
- Les premières rames sortiront d'usine en 2024
- Mise en service à l'horizon 2026 pour le premier tronçon de Massy-Palaiseau à CEA Saint Aubin, via Palaiseau et Orsay - Gif
- La ligne de métro 18 reliera à terme l'aéroport d'Orly à Versailles Chantiers, soit 10 gares desservies en 30 minutes
- Une vitesse jusqu'à 100 km/h en mode automatique sans conducteur
- Un intervalle entre les trains réduit jusqu’à 85 secondes en heure de pointe
- Des métros ouverts sur toute la longueur
- Jusqu’à 350 passagers par rame