Découvrez le nouveau site Vianavigo en avant-première, et donnez nous votre avis
Votre avis compte
Nous recevons régulièrement par mail vos suggestions pour améliorer les services Vianavigo. La richesse de vos remarques, nous a donné une idée : et si nous ouvrions une espace d’échange dédié pour optimiser ce dialogue, vous permettre de tester en avant-première nos sites et applications et vous informer des nouveautés imaginées par nos équipes ? C’est ainsi qu’est né le Lab de Vianavigo. Ce nouvel espace d’échanges vous permet de découvrir en avant-première toutes les nouveautés en développement et de les tester avant leur mise en service. Pour participer, rien de plus facile : il vous suffit de devenir Labtesteurs en vous inscrivant sur le site dédié.
Vianavigo évolue
Le LAB by vianavigo, votre espace collaboratif pour améliorer nos services.
Vous pourrez ainsi tester les nouvelles fonctionnalités du site Vianavigo comme la recherche des trajets accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou la fonction recherche de bornes Vélib et d’itinéraires à vélo. Ces nouvelles fonctionnalités peuvent également être testées sur smarphone avec l’application Vianavigo Lab. Votre mission : tester et nous faire part de vos commentaires, idées, et envies afin que nous puissions faire évoluer nos services.
Alors, rejoignez dès maintenant la communauté des Labtesteurs Vianavigo !