Découvrez le nouveau site Vianavigo en avant-première, et donnez nous votre avis

Votre avis compte

Nous recevons régulièrement par mail vos suggestions pour améliorer les services Vianavigo. La richesse de vos remarques, nous a donné une idée : et si nous ouvrions une espace d’échange dédié pour optimiser ce dialogue, vous permettre de tester en avant-première nos sites et applications et vous informer des nouveautés imaginées par nos équipes ? C’est ainsi qu’est né le Lab de Vianavigo. Ce nouvel espace d’échanges vous permet de découvrir en avant-première toutes les nouveautés en développement et de les tester avant leur mise en service. Pour participer, rien de plus facile : il vous suffit de devenir Labtesteurs en vous inscrivant sur le site dédié.