Le train nouvelle génération REGIO 2N se déploie sur la ligne R

L’arrivée du REGIO 2N vient un peu plus appuyer la Révolution des Transports qui se joue actuellement sur les réseaux de trains et de RER d’Île-de-France. À terme, c’est plus de 700 trains neufs ou rénovés qui circuleront en Île-de-France d’ici 2021 pour un coût de 10 milliards d’euros.

« Ces trains neufs, modernes, chauffés, climatisés, accessibles et sécurisés viennent remplacer des trains qui ont parfois plus de 50 ans, c’est une vraie révolution pour les Seine-et-Marnais qui vont enfin avoir le niveau de confort qu’ils sont en droit d’attendre », explique Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités. « Grâce à ces trains plus fiables et plus performants, ils devraient également voir la ponctualité de la ligne remonter comme l’ont constaté les voyageurs de la ligne K qui dessert le Nord du département et qui a gagné 7 points de régularité en 1 an avec le déploiement du Francilien. ».