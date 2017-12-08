Le train nouvelle génération REGIO 2N se déploie sur la ligne R
Le REGIO 2N roule pour la première fois sur le réseau francilien ce vendredi 8 décembre. Ces trains nouvelle génération à 2 niveaux remplaceront progressivement les actuels Z 2N sur la ligne R et offriront aux 70 000 voyageurs empruntant la ligne un haut niveau de confort et de services.
Les 6 premières rames livrées en décembre circuleront dès le lundi 11 décembre entre Melun et Montereau (77). 42 rames neuves seront déployées sur la ligne R d’ici 2019. Ce matériel roulant est entièrement financé par Île-de-France Mobilités pour un coût de 589 millions d’euros.
L’arrivée du REGIO 2N vient un peu plus appuyer la Révolution des Transports qui se joue actuellement sur les réseaux de trains et de RER d’Île-de-France. À terme, c’est plus de 700 trains neufs ou rénovés qui circuleront en Île-de-France d’ici 2021 pour un coût de 10 milliards d’euros.
« Ces trains neufs, modernes, chauffés, climatisés, accessibles et sécurisés viennent remplacer des trains qui ont parfois plus de 50 ans, c’est une vraie révolution pour les Seine-et-Marnais qui vont enfin avoir le niveau de confort qu’ils sont en droit d’attendre », explique Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités. « Grâce à ces trains plus fiables et plus performants, ils devraient également voir la ponctualité de la ligne remonter comme l’ont constaté les voyageurs de la ligne K qui dessert le Nord du département et qui a gagné 7 points de régularité en 1 an avec le déploiement du Francilien. ».
Des rames tout confort…
Ce projet de 589 millions d’euros entièrement financé par Île-de-France Mobilités offre aux Franciliens un confort de voyage optimal :
- climatisation
- chauffage par le sol
- double-vitrage
- prises électriques 220v entre les sièges pour recharger son téléphone
- espaces vélos pour les usagers combinant train et vélo
- éclairage homogène et reposant
- un aménagement spacieux pour faciliter la circulation entre les 2 niveaux
L’engagement d’Île-de-France Mobilités pour l’accessibilité se poursuit avec le REGIO 2N, qui constitue le premier matériel à 2 niveaux 100 % conforme aux dernières normes européennes relatives à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
À l’intérieur des trains, les déplacements des personnes à mobilité limitée seront ainsi facilités dans les couloirs grâce à des poignées fixées aux sièges. Le train offre par ailleurs un accès de plain-pied aux quais.
… et équipées des technologies de pointe
Le REGIO 2N est équipé du Système d’Information Voyageur Embarqué (SIVE) afin de fournir en temps réel un maximum d’informations sur le trajet : correspondances, durée du trajet, nombre d’arrêts…
Éco-responsable, il a été conçu pour optimiser sa performance et son impact environnemental : 15 % de masse en moins par passager, réduction de 30 % de la consommation d’énergie, meilleure isolation thermique, capteur de concentration en CO2 pour ajuster le débit de climatisation en fonction du nombre de passagers à bord…
Enfin, 25 caméras de surveillance embarquées à bord de chaque rame REGIO 2N assurent la sécurité des voyageurs.
Pour plus d’informations sur le projet REGIO 2N
commande complémentaire de 9 rames Regio 2N pour compléter les investissements réalisés. Train ligne N 73 rames neuves d'ici 2021. Train ligne D 19 rames neuves dès fin 2019. Train ligne R 42 rames neuves d'ici 2019.