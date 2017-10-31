Des gares plus modernes et accessibles

L’accessibilité, c’est offrir plus de confort à tous les voyageurs : ascenseurs, espaces d’accueil plus larges et plus lisibles, rampes d’accès, amélioration de l’information voyageurs, …

L’accessibilité, c’est tenir compte de tous les handicaps, dans tous les transports. Quelques exemples d’actions mises en place :

100 % des stations de métro sont équipées de systèmes d’information visuels et sonores sur les quais.

sur les quais. Sur les lignes 1, 2, 3, 5, 9, 13 et 14 du métro, les plans de lignes sont dynamiques (lumière sur chaque station). Sur ces lignes et sur la ligne 4, la station suivante est annoncée par un message sonore.

(lumière sur chaque station). Sur ces lignes et sur la ligne 4, la station suivante est annoncée par un message sonore. 379 lignes de bus sont accessibles ainsi que 100 % des tramways et des bus Tzen.

Le transport scolaire de tous les élèves, apprentis et étudiants en situation de handicap est assuré : plus de 10 000 élèves utilisent chaque jour cette solution de transport.

Île-de-France Mobilités soutient et participe au financement du service PAM, service de transport à la demande de porte à porte, réservé aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité 80% minimum, ne pouvant pas utiliser les transports en commun. Ce service est soutenu à hauteur de 2 millions d’euros par la Région et fonctionne pour tous les départements d’Île-de-France.