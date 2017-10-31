Des gares plus modernes et accessibles
De nombreux projets engagés pour une meilleure accessibilité des voyageurs
L’accessibilité, c’est offrir plus de confort à tous les voyageurs : ascenseurs, espaces d’accueil plus larges et plus lisibles, rampes d’accès, amélioration de l’information voyageurs, …
L’accessibilité, c’est tenir compte de tous les handicaps, dans tous les transports. Quelques exemples d’actions mises en place :
- 100 % des stations de métro sont équipées de systèmes d’information visuels et sonores sur les quais.
- Sur les lignes 1, 2, 3, 5, 9, 13 et 14 du métro, les plans de lignes sont dynamiques (lumière sur chaque station). Sur ces lignes et sur la ligne 4, la station suivante est annoncée par un message sonore.
- 379 lignes de bus sont accessibles ainsi que 100 % des tramways et des bus Tzen.
- Le transport scolaire de tous les élèves, apprentis et étudiants en situation de handicap est assuré : plus de 10 000 élèves utilisent chaque jour cette solution de transport.
Île-de-France Mobilités soutient et participe au financement du service PAM, service de transport à la demande de porte à porte, réservé aux personnes titulaires d’une carte d’invalidité 80% minimum, ne pouvant pas utiliser les transports en commun. Ce service est soutenu à hauteur de 2 millions d’euros par la Région et fonctionne pour tous les départements d’Île-de-France.
Du neuf et des innovations en gare
Suivez en direct le nombre d’espaces de microworking dans les gares d’Île-de- France
70 sur 150 espaces de microworking en gare
D’ici à 2025, 3 milliards d’euros seront consacrés à la modernisation des gares franciliennes. Au-delà de la rénovation des bâtiments, l’ambition est d’y intégrer plus de confort et de services :
- 200 gares d’Île-de-France seront équipées de toilettes d’ici à 2020 (toutes les gares de plus de 5 000 voyageurs par jour).
- Espaces de microworking (150 gares concernées, dont 70 dès 2017) : espaces chauffés, confortables et équipés de Wifi
- Commerces et services
