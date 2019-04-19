Des navettes autonomes expérimentées à Paris La Défense

Après la démonstration de navette autonome menée ces dernières semaines sur le Pont Charles de Gaulle (Paris 12e) avec la RATP et la ville de Paris, Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) poursuit sa démarche innovante en faveur des nouvelles mobilités en expérimentant pendant 6 mois des véhicules autonomes sur l’Esplanade de La Défense. Ce service proposera un trajet sans agent à bord, ce qui constitue une première mondiale.

Deux parcours sont actuellement envisagés : l’un pendant la semaine desservant les quartiers Valmy et Faubourg de l’Arche depuis la Grande Arche de La Défense et le second parcourant l’Esplanade de La Défense les week-ends et jours fériés.

« Avec la Révolution des transports que j’ai initiée il y a plus d’un an, j’ai choisi de faire de l’innovation une priorité au service de l’amélioration du quotidien des voyageurs franciliens. Cette expérimentation est la concrétisation de cette démarche innovante afin de préparer l’avenir de la mobilité en Ile-de-France. Elle proposera en première mondiale un service en totale autonomie sur un espace public, sans présence d’agent à bord du véhicule », explique Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) et de la Région Ile-de-France.