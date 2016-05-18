Des rames de train de la ligne C aux couleurs du Château de Versailles

Les jardins du château sont davantage valorisés, et le célèbre bassin de Latone, inauguré en mai 2015 après 2 années de restauration, vient notamment sublimer l’un des compartiments du train.

Grâce au mécénat de la Fondation Philantropia, le Bassin et les parterres de Latone, chefs-d’oeuvre des jardins de Versailles ont pu renaître en mai 2015. Cette restauration exceptionnelle a fait appel à une remarquable synergie de savoir-faire.

Et d’autres lieux incontournables : la galerie des Glaces et la galerie des Batailles, la chambre de la Reine du Petit Trianon, le Temple de l’Amour et le Belvédère du Domaine de Marie-Antoinette, le péristyle du Grand Trianon ou la Bibliothèque de Louis XVI…