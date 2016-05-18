Des rames de train de la ligne C aux couleurs du Château de Versailles
Les décors choisis pour cette deuxième édition sont des évocations de la richesse du domaine de Versailles. Les décors sont adaptés à la configuration du train, et de manière générale allégés pour s’accorder au nouveau design intérieur, coloré et lumineux. Ils offrent de nouvelles perspectives dans la rame.
La modernisation et le pelliculage de ces cinq rames avec un film plastique de haute technicité, sont réalisés par le technicentre industriel SNCF de Saint-Pierre des-Corps.
Focus sur les décors choisis
Les jardins du château sont davantage valorisés, et le célèbre bassin de Latone, inauguré en mai 2015 après 2 années de restauration, vient notamment sublimer l’un des compartiments du train.
Grâce au mécénat de la Fondation Philantropia, le Bassin et les parterres de Latone, chefs-d’oeuvre des jardins de Versailles ont pu renaître en mai 2015. Cette restauration exceptionnelle a fait appel à une remarquable synergie de savoir-faire.
Et d’autres lieux incontournables : la galerie des Glaces et la galerie des Batailles, la chambre de la Reine du Petit Trianon, le Temple de l’Amour et le Belvédère du Domaine de Marie-Antoinette, le péristyle du Grand Trianon ou la Bibliothèque de Louis XVI…
Ces 5 trains traverseront tous les jours 36 gares du RER C et 5 départements (Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines).
Cette opération vise à rendre plus agréables les conditions de déplacement des voyageurs, qu’ils soient touristes ou utilisateurs quotidiens de la ligne C pour aller étudier ou travailler.
Ce partenariat vise à promouvoir d’une façon originale la destination Versailles, tant vis-à-vis du public francilien potentiel que du public touristique.