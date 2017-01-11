Des trains de nouvelle génération circuleront sur les lignes D et E

Un Train performant et plus fonctionnel

Alstom, en groupement avec Bombardier, concevra et fournira la nouvelle génération de matériel. Environ 2 000 personnes travailleront sur ce projet et plus de 8 000 emplois seront pérennisés en France au sein de la filière ferroviaire.

Ce train baptisé X’Trapolis Cityduplex pourra transporter jusqu’à 1860 passagers en version 130m. Plusieurs innovations permettront de réduire de 25% la consommation d’énergie par rapport aux générations précédentes de matériels.

Ce train « boa » est entièrement ouvert (sans séparation entre les voitures) facilitant la circulation des voyageurs à l’intérieur des rames.

Dans chacune des voitures d’extrémité, les plateformes permettent l’accès direct et rapide des utilisateurs de fauteuils roulants à leurs espaces dédiés.

La climatisation, l’éclairage et les sièges ont été pensés pour permettre un haut niveau de confort.