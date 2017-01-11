Des trains de nouvelle génération circuleront sur les lignes D et E
Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités : « Cette décision de la SNCF concrétise une commande historique d’Île-de-France Mobilités, faite en juillet 2016 pour mettre en œuvre la Révolution des transport. Plus de 700 trains seront ainsi achetés ou rénovés pour moderniser le matériel roulant actuel, dont l’âge moyen dépasse les 30 ans. C’est le quotidien des Franciliens et des voyageurs des lignes D et E qui va changer. Ils découvriront dès 2021, des trains d’une génération nouvelle, plus sécurisés et plus fiables mais aussi plus confortables et réguliers. Les effets positifs de cette commande se ressentiront aussi sur le reste du réseau : 15% du trafic du RER A se reportera sur la ligne E prolongée qui doit être livrée en 2022 jusqu’à Nanterre, puis en 2024 jusqu’à Mantes-la-Jolie. »
Un Train performant et plus fonctionnel
Alstom, en groupement avec Bombardier, concevra et fournira la nouvelle génération de matériel. Environ 2 000 personnes travailleront sur ce projet et plus de 8 000 emplois seront pérennisés en France au sein de la filière ferroviaire.
Ce train baptisé X’Trapolis Cityduplex pourra transporter jusqu’à 1860 passagers en version 130m. Plusieurs innovations permettront de réduire de 25% la consommation d’énergie par rapport aux générations précédentes de matériels.
Ce train « boa » est entièrement ouvert (sans séparation entre les voitures) facilitant la circulation des voyageurs à l’intérieur des rames.
Dans chacune des voitures d’extrémité, les plateformes permettent l’accès direct et rapide des utilisateurs de fauteuils roulants à leurs espaces dédiés.
La climatisation, l’éclairage et les sièges ont été pensés pour permettre un haut niveau de confort.