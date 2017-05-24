Des trains neufs pour les voyageurs des lignes N et D d’ici 2021
«Cette nouvelle commande de Regio2N supplémentaires s’inscrit dans la Révolution des transports pour laquelle je me suis engagée il y a plus d’un an et demi visant notamment à remplacer ou rénover plus de 700 trains en 5 ans. Ces investissements massifs sont essentiels pour améliorer la régularité de nos lignes de trains et le confort quotidien des voyageurs franciliens »a souligné Valérie Pécresse.
Des nouvelles rames pour plus de confort
Ces trains neufs offrent des espaces plus spacieux grâce à l’absence de cloisonnements intérieurs. Cet aménagement permet de répondre aux besoins d’optimisation de la circulation des voyageurs dans la rame et d’accessibilité de plain-pied depuis les quais pour les personnes à mobilité réduite. L’information des voyageurs et la sécurité ne sont pas en reste puisque chaque rame est équipée d’écrans d’informations et vidéoprotection.
Trois lignes équipées d’ici 2021
Déploiement de nouvelles rames Régio 2N sur les lignes D,N et R. Train N 69 rames neuves d'ici 2021, une nouvelle commande pour 1,1 milliard d'euros. Train D, 14 rames neuves d'ici 2021. Train R, 42 rames neuves d'ici 2021. île-de-France mobilités finance le renouvellement des trains à 100%.
Entre fin 2019 et 2021, l’ensemble des trains en circulation (VB2N) sur la ligne N seront remplacés par les Regio2N. Ces nouvelles rames seront en mesure d’assurer l’ensemble des besoins du réseau depuis la gare Montparnasse pour les 117 000 voyageurs franciliens qui l’empruntent chaque jour.
La ligne R verra également son matériel roulant progressivement remplacé à 100% par de nouvelles rames Regio2N à partir de janvier 2018 et jusqu’en 2019. Et d’autres trains pourront être déployés d’ici 2021 sur la ligne D du RER entre Juvisy et Corbeil-Malesherbes.
Toutefois, le déploiement de ces nouvelles rames sur cette branche sera conditionné à la décision, prévue fin 2017, de reconfigurer la desserte de la ligne D sur cette zone sud à compter de 2019.
En 2021, plus de 200 000 voyageurs franciliens circuleront quotidiennement à bord de ces 125 rames modernes, confortables et spacieuses mises en point en accord avec leurs besoins.