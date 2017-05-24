Des trains neufs pour les voyageurs des lignes N et D d’ici 2021

Entre fin 2019 et 2021, l’ensemble des trains en circulation (VB2N) sur la ligne N seront remplacés par les Regio2N. Ces nouvelles rames seront en mesure d’assurer l’ensemble des besoins du réseau depuis la gare Montparnasse pour les 117 000 voyageurs franciliens qui l’empruntent chaque jour.

La ligne R verra également son matériel roulant progressivement remplacé à 100% par de nouvelles rames Regio2N à partir de janvier 2018 et jusqu’en 2019. Et d’autres trains pourront être déployés d’ici 2021 sur la ligne D du RER entre Juvisy et Corbeil-Malesherbes.

Toutefois, le déploiement de ces nouvelles rames sur cette branche sera conditionné à la décision, prévue fin 2017, de reconfigurer la desserte de la ligne D sur cette zone sud à compter de 2019.

En 2021, plus de 200 000 voyageurs franciliens circuleront quotidiennement à bord de ces 125 rames modernes, confortables et spacieuses mises en point en accord avec leurs besoins.