Des travaux préparatoires et de déviation des réseaux pour faciliter la réalisation du Tram 9
Les travaux préparatoires constituent une étape indispensable au démarrage du chantier. Il s’agit de libérer les zones concernées par l’aménagement du tramway (dépose du mobilier urbain, etc.) et d’aménager les voies routières : création de voies provisoires, installation de la signalisation des zones de chantier, des feux tricolores et de l’éclairage provisoire.
Après les travaux préparatoires, les réseaux souterrains (réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité, de gaz, de télécommunications) doivent être déplacés afin de rester accessibles pour l’entretien, la maintenance et la rénovation lorsque le tramway circulera.
Les travaux préparatoires et de déviation de réseaux s’étaleront sur un peu plus d’un an pour laisser place aux travaux de réalisation du tramway.
Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), maître d’ouvrage du projet tram 9, veille à la bonne organisation des interventions en optimisant le calendrier de réalisation des travaux afin de limiter au maximum la gêne pour les riverains
Projet du tram 9
À l’horizon 2020, un tramway reliera la porte de Choisy à Paris au centre-ville d’Orly en 30 minutes. Le tram 9 Paris-Orly ville sera réalisé en partie sur la route départementale 5 et desservira six communes : Paris 13e, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly. Objectifs : améliorer les conditions de transport des habitants et accompagner le développement des communes alentour du tracé. Entre 70 000 et 80 000 voyageurs par jour sont attendus sur cette ligne de 10 km.
Un nouveau mode de transport sur la RD 5 : le tramway
Avec plus de 57 000 voyageurs par jour (sur la ligne 183) entre la Porte de Choisy et l’aéroport d’Orly, l’utilisation du mode « bus » atteint ses limites en termes de capacité.
Ce constat, ainsi que les nombreux projets de développement dans ce secteur rendent nécessaire la réalisation d’un nouveau mode de transport entre Paris et Orly.
Un projet déterminant pour l’avenir du territoire
Dans la partie ouest du Val-de-Marne, le long de la route départementale n°5 (ex RN 305), le territoire situé entre Paris et Orly connaît un développement croissant. D’ici 2020, de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises, de nouveaux équipements seront venus renforcer son dynamisme.