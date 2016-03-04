Des travaux préparatoires et de déviation des réseaux pour faciliter la réalisation du Tram 9

Après les travaux préparatoires, les réseaux souterrains (réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité, de gaz, de télécommunications) doivent être déplacés afin de rester accessibles pour l’entretien, la maintenance et la rénovation lorsque le tramway circulera.

Les travaux préparatoires et de déviation de réseaux s’étaleront sur un peu plus d’un an pour laisser place aux travaux de réalisation du tramway.

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF), maître d’ouvrage du projet tram 9, veille à la bonne organisation des interventions en optimisant le calendrier de réalisation des travaux afin de limiter au maximum la gêne pour les riverains