Des trottinettes en libre-service tout l’été à Châtillon et Montrouge
Amateurs de glisse urbaine, réjouissez vous ! La Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités mettent à votre disposition tout l’été des trottinettes connectées spécialement pensées pour des trajets courts. Quarante appareils seront mis à votre disposition jusqu’à fin août. Cinq bornes seront installées à Châtillon et trois à Montrouge.
Louez vos trottinettes pour une heure ou pour la journée
Les trottinettes sont connectées à une application Smartphone, qui permet de les localiser, de les débloquer et de suivre leur déplacement. Les tarifs pratiqués en phase d’expérimentation sont pour le moins attractifs : les 15 minutes de la première course sont gratuites. Il en coûtera ensuite 0,99 € pour 2 h et 9,99 € pour 50 h.
Cette expérimentation vise à proposer une solution concrète et innovante en vue d’améliorer la circulation et le stationnement pendant les chantiers du Grand Paris Express. Si elle se révèle concluante, le système sera déployé à plus grande échelle.
Une réponse concrète à la problématique du dernier kilomètre
Pendant la phase de la ligne 51, la Société du Grand Paris et Île-de-France Mobilités testent des solutions innovantes dans le but de faciliter les déplacements quotidiens et de proposer aux usagers des formes de mobilité douces, à proximité de leur lieu de travail ou de leur domicile.
La solution proposée par Knot s’inscrit dans ce cadre, répondant à la problématique du dernier kilomètre à parcourir, après avoir emprunté les transports en commun (métro, RER, bus, tram, train). Ainsi, un habitant de la capitale travaillant à Montrouge pourra utiliser une trottinette à partir des stations de métro de Chatillon-Montrouge (ligne 13) et Mairie de Montrouge (ligne 4) et se rendre en seulement quelques minutes sur son lieu de travail.