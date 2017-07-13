Des trottinettes en libre-service tout l’été à Châtillon et Montrouge

Les trottinettes sont connectées à une application Smartphone, qui permet de les localiser, de les débloquer et de suivre leur déplacement. Les tarifs pratiqués en phase d’expérimentation sont pour le moins attractifs : les 15 minutes de la première course sont gratuites. Il en coûtera ensuite 0,99 € pour 2 h et 9,99 € pour 50 h.

Cette expérimentation vise à proposer une solution concrète et innovante en vue d’améliorer la circulation et le stationnement pendant les chantiers du Grand Paris Express. Si elle se révèle concluante, le système sera déployé à plus grande échelle.