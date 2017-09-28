Encourager le covoiturage et révolutionner l’offre grâce au numérique

Développement du covoiturage : des engagements pris par Île-de-France Mobilités il y a plus d’un an

Suite à une table ronde réunissant l’ensemble des acteurs du covoiturage en juin 2016, Île-de-France Mobilités s’était engagée à :

Soutenir les entreprises de covoiturage « courtes distances », Faciliter l’accès à l’offre de covoiturage en intégrant un mode de recherche « covoiturage », complémentaire des transports en commun, dans son calculateur d’itinéraires Vianavigo, Mettre en place des places réservées au covoiturage dans les Parcs relais. Aujourd’hui, Île-de-France Mobilités présente les actions concrètes qui permettent de remplir ces trois engagements.



De nombreuses places de stationnement pour les covoitureurs

Déjà 5 000 nouvelles places de stationnement de Parcs Relais sont en travaux depuis 2016 à proximité des gares. D’ici 2021, 10 000 nouvelles places de parking labellisées seront créées au total. Dans ces nouveaux parkings, Île-de-France Mobilités y réservent des places dédiées au covoiturage. Des systèmes comme par exemple la double validation simultanée de la carte Navigo permettront d’appliquer un tarif réduit aux covoitureurs. C’est par exemple déjà le cas dans les parcs relais des gares de Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77) et Lieusaint-Moissy (77) ou encore Souppes-Château-Landon (77).