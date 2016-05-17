Enquête publique du T Zen 3 du 17 mai au 20 juin 2016

Le projet en bref

Le T Zen 3 est un projet de transport en commun en site propre qui circule sur l’ex-RN3 de Paris (en correspondance avec le T3b) à la station Gargan aux Pavillons-sous-Bois (T4). Le T Zen 3 traversera 8 communes : Paris 19ème, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan et Pavillons-sous-Bois.

Sa mise en service est prévue à l’horizon 2020.

Le T Zen 3 sera stocké au sein du Site de Maintenance et de Remisage de la RATP, situé au nord de la commune des Pavillons-sous-Bois.

Le T Zen 3 permettra de renforcer l’offre de transport existante sur le territoire. Le T Zen 3 sera en effet en correspondance avec les tramways T1, T3b et T4, la ligne 5 du métro, le RER E, le futur Tram-Express Nord et la future ligne 15 du métro automatique. Il contribuera ainsi au développement économique du territoire.