Enquête publique du T Zen 3 du 17 mai au 20 juin 2016
Présentez vos observations
Le dossier d’enquête sera consultable dans les lieux d’enquête et sur le site internet.. Pendant toute la durée de l’enquête publique, vous pouvez présenter vos observations sur les registres mis à disposition dans les lieux d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Les permanences de la commission d’enquête
Mairie – 5-7 place Armand Carrel
- Mercredi 18 mai de 8h30 à 11h30
- Vendredi 17 juin de 13h30 à 16h30
Hôtel de Ville – 84/88 av. du Général Leclerc
- Mardi 17 mai de 8h30 à 11h30
- Mercredi 1er juin de 8h30 à 11h30
- Lundi 20 juin de 14h30 à 17h30
Mairie – Place de la Laïcité
- Mardi 17 mai de 13h30 à 16h30
- Lundi 20 juin de 8h30 à 11h30
Pôle administratif – Bâtiment Chemin Vert
9-19 rue du Chemin Vert
- Mardi 17 mai de 13h30 à 16h30
- Mercredi 1er juin de 13h30 à 16h30
- Lundi 20 juin de 8h30 à 11h30
Centre administratif – 1 rue Châlons
- Mercredi 18 mai de 9h00 à 12h00
- Mercredi 1er juin de 13h30 à 16h30
Hôtel de Ville – Place du Maréchal Foch
- Vendredi 17 juin de 13h30 à 16h30
Bondy
Hôtel de Ville – Esplanade Claude-Fuzier
- Mardi 17 mai de 14h00 à 17h00
- Mercredi 1er juin de 9h30 à 12h30
- Lundi 20 juin de 9h30 à 12h30
Hôtel de Ville – 3 place François Mitterrand
- Mardi 17 mai de 8h30 à 11h30
- Lundi 20 juin de 14h30 à 17h30
Mairie – Place Charles de Gaulle
- Mardi 17 mai de 9h00 à 12h00
- Mercredi 1er juin de 9h00 à 12h00
- Lundi 20 juin de 15h00 à 18h00
Centre administratif – 16 Boulevard Félix Faure
- Mercredi 18 mai de 8h30 à 11h30
- Jeudi 2 juin de 8h30 à 11h30
- Lundi 17 juin de 13h30 à 16h30
Le projet en bref
Le T Zen 3 est un projet de transport en commun en site propre qui circule sur l’ex-RN3 de Paris (en correspondance avec le T3b) à la station Gargan aux Pavillons-sous-Bois (T4). Le T Zen 3 traversera 8 communes : Paris 19ème, Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan et Pavillons-sous-Bois.
- Sa mise en service est prévue à l’horizon 2020.
- Le T Zen 3 sera stocké au sein du Site de Maintenance et de Remisage de la RATP, situé au nord de la commune des Pavillons-sous-Bois.
Le T Zen 3 permettra de renforcer l’offre de transport existante sur le territoire. Le T Zen 3 sera en effet en correspondance avec les tramways T1, T3b et T4, la ligne 5 du métro, le RER E, le futur Tram-Express Nord et la future ligne 15 du métro automatique. Il contribuera ainsi au développement économique du territoire.