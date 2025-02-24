Donnez votre avis pour choisir l’avenir des transports en Île-de-France

Plan des Mobilités 2030 en Île-de-France : un plan ambitieux pour vos déplacements

Le Plan des Mobilités imagine et organise, en 14 axes et 46 actions concrètes, la stratégie de développement des transports en commun en Île-de-France jusqu’à 2030.

Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins quotidiens des voyageurs et de faire évoluer les déplacements vers la neutralité carbone.

Quels sont les grands objectifs du plan des Mobilités 2030 ?