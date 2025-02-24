Donnez votre avis pour choisir l’avenir des transports en Île-de-France

© Yoann STOECKEL / Group SJR & VHM / IDFM

Plan des Mobilités 2030 en Île-de-France : pourquoi votre avis est essentiel ?

Qui de mieux placés que les voyageurs eux-mêmes pour parler de leurs besoins dans les transports en commun ?

En répondant à notre enquête publique, du 28 février au 30 mars prochain, vous participez à l'avenir des transports en Île-de-France ! Vos recommandations permettront d'ajuster 46 actions concrètes qui transformeront les mobilités dans toute la région d'ici 2030.

À quoi serviront vos retours ? 

À l’issue de l’enquête, un rapport exposant les éventuelles recommandations à apporter au Plan des Mobilités 2030 sera rendu en avril 2025 et présenté à l’État cet été, pour une adoption du plan et de ses initiatives en septembre 2025 par le Conseil régional.

Plan des Mobilités 2030 en Île-de-France : un plan ambitieux pour vos déplacements

Le Plan des Mobilités imagine et organise, en 14 axes et 46 actions concrètes, la stratégie de développement des transports en commun en Île-de-France jusqu’à 2030.

Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins quotidiens des voyageurs et de faire évoluer les déplacements vers la neutralité carbone

Quels sont les grands objectifs du plan des Mobilités 2030 ? 

  • -15 % de trajets en voiture
  • +15 % d'utilisation des transports en commun
  • Tripler l’utilisation du vélo à l’échelle de la région
  • - 26 % de gaz à effet de serre 

Comment participer à l'enquête ?

© Yoann STOECKEL / Group SJR & VHM / IDFM

Plusieurs options s'offrent à vous :

  1. En ligne sur la plateforme dédiée, accessible dès le 28 février 2025
  2. Au siège de la Région par écrit sur les registres d’enquête papiers disponibles sur place
  3. Dans l'un des 33 points de consultation dans toute la région (liste des lieux en Île-de-France)
  4. Par courrier postal adressé à “Madame la Présidente de la commission d’enquête, Direction des transports, Pôle logement, aménagement et transports, Conseil régional d’Île-de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine"
  5. Par mail à l’adresse [email protected]
  6. Lors de la réunion publique du 13 mars 2025 à 18 h 30 au Conseil régional (8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine)