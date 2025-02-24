Donnez votre avis pour choisir l’avenir des transports en Île-de-France
Plan des Mobilités 2030 en Île-de-France : pourquoi votre avis est essentiel ?
Qui de mieux placés que les voyageurs eux-mêmes pour parler de leurs besoins dans les transports en commun ?
En répondant à notre enquête publique, du 28 février au 30 mars prochain, vous participez à l'avenir des transports en Île-de-France ! Vos recommandations permettront d'ajuster 46 actions concrètes qui transformeront les mobilités dans toute la région d'ici 2030.
À quoi serviront vos retours ?
À l’issue de l’enquête, un rapport exposant les éventuelles recommandations à apporter au Plan des Mobilités 2030 sera rendu en avril 2025 et présenté à l’État cet été, pour une adoption du plan et de ses initiatives en septembre 2025 par le Conseil régional.
Plan des Mobilités 2030 en Île-de-France : un plan ambitieux pour vos déplacements
Le Plan des Mobilités imagine et organise, en 14 axes et 46 actions concrètes, la stratégie de développement des transports en commun en Île-de-France jusqu’à 2030.
Ce plan a pour objectif de répondre aux besoins quotidiens des voyageurs et de faire évoluer les déplacements vers la neutralité carbone.
Quels sont les grands objectifs du plan des Mobilités 2030 ?
- -15 % de trajets en voiture
- +15 % d'utilisation des transports en commun
- Tripler l’utilisation du vélo à l’échelle de la région
- - 26 % de gaz à effet de serre
Comment participer à l'enquête ?
Plusieurs options s'offrent à vous :
- En ligne sur la plateforme dédiée, accessible dès le 28 février 2025
- Au siège de la Région par écrit sur les registres d’enquête papiers disponibles sur place
- Dans l'un des 33 points de consultation dans toute la région (liste des lieux en Île-de-France)
- Par courrier postal adressé à “Madame la Présidente de la commission d’enquête, Direction des transports, Pôle logement, aménagement et transports, Conseil régional d’Île-de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine"
- Par mail à l’adresse [email protected]
- Lors de la réunion publique du 13 mars 2025 à 18 h 30 au Conseil régional (8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine)