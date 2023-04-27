Tramway T10 : derniers essais avant la mise en service

Quelles sont les dernières étapes du tramway T10 avant sa mise en service ?

Après une première phase de travaux menée de 2017 à 2022 ayant permis la construction de la ligne, des divers aménagements urbains et paysagers ainsi que l’atelier de maintenance et de garage situé à Châtenay-Malabry, une série d’essais de circulation et d’exploitation ont commencé en octobre 2022.

Carrousel et marche à blanc

Jusqu'au 7 mai des essais dits "carrousel" commencent en parallèle de la formation du personnel. Ces essais de jour et en conditions réelles sont une répétition grandeur nature permettant de vérifier le fonctionnement général des infrastructures et des véhicules grâce à la circulation d'un minimum de neuf rames à vitesse commerciale qui s'arrêteront à chaque station.

Enfin, à partir du 10 mai jusqu’à la mise en service prévue à l’été 2023, des marches à blanc s’assureront également du bon fonctionnement des équipements, des lignes et des derniers aspects techniques avant la mise en service commerciale de la ligne.