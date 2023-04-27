Tramway T10 : derniers essais avant la mise en service
Lancés en 2017, les travaux de la nouvelle ligne de tramway T10 qui relie Clamart à Antony, touchent à leur fin. La toute dernière rame est arrivée le 27 avril 2023 au centre de maintenance et de garage de Châtenay-Malabry. En parallèle, les derniers essais se poursuivent, avant la mise en service commerciale de la ligne prévue cet été.
Le tramway T10 : une ligne confortable et rapide
Pensé pour faciliter les déplacements quotidiens des habitants et des salariés, renforcer l’attractivité du territoire et encourager à une mobilité durable en offrant une alternative à la voiture individuelle, la ligne du T10 reliera Clamart à Antony en seulement 25 minutes.
Découvrez ces caractéristiques :
- 13 arrêts reliant Antony à Clamart et de nombreuses correspondances avec le réseau local (RER B, bus, T6, Tvm),
- 25 000 voyageurs par jour attendus,
- Une circulation 100 % électrique prévue 7j/7 de 5 h 30 à 0 h 30,
- Une rame toutes les 6 minutes en heure de pointe,
- Un itinéraire 100 % accessible à tous les handicaps,
- Un véhicule équipé et moderne (ports USB, climatisation, éclairage par led, écrans multimédia...)
- Un itinéraire végétalisé (plantation de nombreux arbres, aménagement d’espaces publics jardinés, plateforme végétalisée pour le tramway…)
- Deux Parkings Vélo sécurisés (au terminus de la Croix de Berny et à Hôpital Béclère) et des places de stationnement vélo à chaque station.
Quelles sont les dernières étapes du tramway T10 avant sa mise en service ?
Après une première phase de travaux menée de 2017 à 2022 ayant permis la construction de la ligne, des divers aménagements urbains et paysagers ainsi que l’atelier de maintenance et de garage situé à Châtenay-Malabry, une série d’essais de circulation et d’exploitation ont commencé en octobre 2022.
Carrousel et marche à blanc
Jusqu'au 7 mai des essais dits "carrousel" commencent en parallèle de la formation du personnel. Ces essais de jour et en conditions réelles sont une répétition grandeur nature permettant de vérifier le fonctionnement général des infrastructures et des véhicules grâce à la circulation d'un minimum de neuf rames à vitesse commerciale qui s'arrêteront à chaque station.
Enfin, à partir du 10 mai jusqu’à la mise en service prévue à l’été 2023, des marches à blanc s’assureront également du bon fonctionnement des équipements, des lignes et des derniers aspects techniques avant la mise en service commerciale de la ligne.