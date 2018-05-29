« Europe – Simone Veil » : la station de métro rebaptisée en hommage à la première présidente du Parlement européen

La RATP et Ile-de-France Mobilités ont souhaité rebaptiser la station Europe en hommage à Simone Veil, une femme qui a porté tout au long de sa carrière les valeurs de l’être humain, de la paix et de l’Europe.

Première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel en 1979, Simone Veil devient la première femme à prendre la tête d’une institution européenne. Dans le cadre de ses fonctions, elle a beaucoup œuvré pour la réconciliation franco-allemande et la construction de l’Europe dans laquelle elle était fortement engagée.

La RATP a également mis en place dans la station « Europe – Simone Veil » un programme vidéo dédié à Simone Veil. Cette vidéo permettra aux voyageurs de découvrir ou redécouvrir un témoignage émouvant de cette personnalité emblématique, centré sur son lien affectif, historique et politique à la construction européenne.

« J’ai décidé d’associer le nom de Simone Veil à la station de métro Europe, en accord avec sa famille, car c’était une éminente figure francilienne, française et européenne, qui nous a tous marqué par son courage et son engagement. En étant seulement la 7e femme à donner son nom à une station du métro parisien, elle continue son combat féministe. », a déclaré Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités.

« Simone Veil est une femme d’exception qui a porté haut et fort les valeurs européennes, et notamment l’idéal de paix. La RATP est très heureuse et très fière de donner son nom à la station Europe : quel plus beau symbole que celui de rendre indissociables ces deux noms, pour les voyageurs », a déclaré Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale de la RATP.

Le changement de dénomination d’une station est une opération rare sur le réseau, a fortiori pour une personnalité disparue récemment. La station Europe, baptisée en 1904, a été réaménagée en 2000 pour célébrer le centenaire du métro parisien. Depuis, les quais de la station, équipés de 8 écrans, permettent aux voyageurs de découvrir des créations vidéo valorisant la diversité des cultures, des modes de vies, des paysages, ainsi que la création contemporaine au sein de l’Union Européenne.