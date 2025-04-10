"Banlieues chéries" : portrait d'une Île-de-France aux multiples visages

Clichy-sous-Bois, Sarcelles, La Courneuve, Créteil, Aubervilliers, Mantes-la-Jolie… Trop souvent victimes de leurs clichés, les banlieues, parties intégrantes de l'identité francilienne, sont des territoires riches et multiples, en perpétuelle évolution.

Île-de-France Mobilités, partenaire de l'exposition Banlieues Chéries proposée par le Musée national de l'histoire de l'immigration, accompagne les évolutions du territoire francilien et les déplacements de tous ses habitants, en réinventant les mobilités collectives, année après année.