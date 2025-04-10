"Banlieues chéries" : portrait d'une Île-de-France aux multiples visages
Clichy-sous-Bois, Sarcelles, La Courneuve, Créteil, Aubervilliers, Mantes-la-Jolie… Trop souvent victimes de leurs clichés, les banlieues, parties intégrantes de l'identité francilienne, sont des territoires riches et multiples, en perpétuelle évolution.
Île-de-France Mobilités, partenaire de l'exposition Banlieues Chéries proposée par le Musée national de l'histoire de l'immigration, accompagne les évolutions du territoire francilien et les déplacements de tous ses habitants, en réinventant les mobilités collectives, année après année.
Banlieues Chéries : plus de 200 œuvres pour s’immerger dans l’histoire des banlieues franciliennes
Au programme de l'exposition ? Peintures, photographies, extraits de films, musiques, archives, installations et témoignages offrent un regard neuf sur les banlieues, leurs habitants, l'urbanisme des grands ensembles d'immeubles, leur culture et les luttes sociales qui y ont été menées, de la fin du 19ᵉ siècle à nos jours.
Le saviez-vous ?
Au dix-neuvième siècle, le peintre impressionniste français Claude Monet a peint Aubervilliers, Asnières-sur-Seine (et son quartier des Mourinoux) ou encore Argenteuil.
Transports en commun et banlieues : une histoire partagée
Le développement des transports en commun a profondément transformé les dynamiques de peuplement, particulièrement en banlieue.
En facilitant les déplacements, les mobilités collectives ont entraîné la forte croissance de la population en périphérie des villes. Les transports en commun restent encore aujourd'hui un enjeu central des politiques d'aménagement des territoires : essentiels pour offrir à tous un accès facile à l'emploi, à la culture, aux opportunités et aux loisirs, tout en proposant une alternative écologique à la voiture.
Toutes les informations pratiques pour profiter de l'exposition
Où ?
Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée : 293 avenue Daumesnil, 75012 Paris (Métro 8 ou Tram T3 - Station Porte Dorée)
Quand ?
Du 11 avril au 17 août 2025
- Du mardi au vendredi : 10 h – 17 h 30
- Samedi et dimanche : 10 h – 19 h
- (Fermé le lundi)
Tarifs ?
Plein tarif : 12 € | Tarif réduit : 9 €
Offert aux - de 26 ans et tous les premiers dimanches du mois.