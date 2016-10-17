Extension du Tram 4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil : les travaux ont démarré
La nouvelle branche créée depuis la gare de Gargan comptera 11 nouvelles stations qui desserviront les villes des Pavillons-sous-Bois, de Livry-Gargan, de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil.
Cette ligne de tram permettra aux 37 000 voyageurs quotidiens qui sont attendus à la mise en service, d’accéder simplement et rapidement à l’ensemble du réseau de transport en commun Franciliens en quelques minutes. En correspondance avec les lignes des RER B et E, le Tram 4 sera également connecté dans les prochaines années au T Zen 3 à Gargan et aux lignes 15 et 16 du métro à Bondy et à Clichy-Montfermeil. A la mise en service du Tram 4, le réseau de bus sera réorganisé.
Une liaison entre Bondy et Aulnay-sous-Bois
Le Tram 4 assure depuis 2006 une liaison entre Bondy et Aulnay-sous-Bois.
Pour améliorer le cadre de vie des habitants des communes traversées. Au-delà des rails du tramway c’est ainsi l’ensemble de la rue qui est repensée. Les cheminements piétons, la création ou le maintien des espaces cyclables, l’aménagement des stations, l’éclairage ou encore le choix du mobilier urbain ont été imaginés pour délivrer une ambiance agréable et apaisée sur l’ensemble du parcours.
Aménagement d’une plateforme où circulera le tramway
Depuis juillet 2016, les travaux du tramway ont démarré sur la Voie Nouvelle, à Clichy-sous-Bois, au niveau de la pelouse sud de la mairie ainsi que sur la rue Utrillo à Montfermeil. Ces travaux consistent à aménager la plateforme sur laquelle circulera le tramway, mais aussi tout l’espace public : voirie, trottoirs, espaces verts, pistes cyclables qui sont réalisés concomitamment.
Les différentes étapes de développement du Tram 4
La création de la nouvelle branche du Tram 4 s’inscrit dans un territoire en pleine mutation, au coeur de projets urbains structurants dont l’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie de ses habitants.
Le chantier du Tram 4 se déroule en plusieurs étapes : après des travaux concessionnaires et préparatoires (débutés en janvier 2015 et jusqu’ à mi 2017) et des travaux d’infrastructure (débutés en juillet 2016 jusque fin 2018), auront lieu des aménagements de l’espace public et d’équipement de la ligne (2018-2019), avant une phase d’essais et de tests (2019) pour une mise en service prévue en 2019.
Le projet Tram 4 est réalisé grâce au financement de l’État, de la Région Île-de-France et de la SNCF. Le matériel roulant ainsi que le coût de l’exploitation sont financés à 100% par Île-de-France Mobilités (anciennement STIF).
Plus d’infos : Prolongement du Tram 4 de Clichy-sous-Bois à Montfermeil