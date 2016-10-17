Extension du Tram 4 jusqu’à Clichy-sous-Bois et Montfermeil : les travaux ont démarré

La nouvelle branche créée depuis la gare de Gargan comptera 11 nouvelles stations qui desserviront les villes des Pavillons-sous-Bois, de Livry-Gargan, de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil.

Cette ligne de tram permettra aux 37 000 voyageurs quotidiens qui sont attendus à la mise en service, d’accéder simplement et rapidement à l’ensemble du réseau de transport en commun Franciliens en quelques minutes. En correspondance avec les lignes des RER B et E, le Tram 4 sera également connecté dans les prochaines années au T Zen 3 à Gargan et aux lignes 15 et 16 du métro à Bondy et à Clichy-Montfermeil. A la mise en service du Tram 4, le réseau de bus sera réorganisé.