Face à la canicule, le STIF, SNCF et la RATP organisent la distribution massive de bouteilles d’eau aux voyageurs

Une distribution massive

Dans ces conditions, il est important de boire beaucoup et régulièrement, pour diminuer les risques de déshydratation. C'est pourquoi, pour la deuxième année consécutive, le STIF organise avec SNCF Transilien et la RATP une distribution massive de bouteilles d’eau sur le réseau de transport Francilien. Ce sera le cas dans les 5 grandes gares parisiennes (Saint-Lazare, Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l'Est et Montparnasse), zones à la plus forte affluence, mais également dans de nombreuses gares sur l’ensemble du réseau.



Plus de 120 000 bouteilles seront distribuées par le STIF et les agents de la RATP et de SNCF Transilien.