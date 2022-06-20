Fête de la musique 2022 : tarif unique et lignes ouvertes toute la nuit
Voyagez sans compter avec le forfait Fête de la Musique à 3,50 € !
Île-de-France Mobilités vous propose cette année encore un forfait spécial à 3,50 euros.
Ce forfait, vous pouvez le charger :
- sur un passe Navigo Easy depuis un automate; en gare ou en station
- ou le charger (et l'utiliser !) directement depuis l'appli Île-de-France Mobilités avec votre téléphone Android compatible
En quoi est-il spécial ? C’est simple ! Il vous permettra de faire un nombre illimité de voyages sur l’ensemble des réseaux d’Île-de-France (sauf Orlyval), et ce du 21 juin dès 17 heures jusqu’au lendemain 7 heures.
- Vous avez abonnement Navigo ou Imagine R ? pas de panique ! Les forfaits et titres de transport habituels restent bien sûr valables dans les mêmes conditions que les autres jours.
Profitez pleinement de votre soirée avec des transports ouverts toute la nuit !
Pour la fête de la musique, oubliez la permission de minuit ! En effet, un service de nuit est mis en place le 21 juin : métros, trains, RER, trams et bus Noctilien seront vos meilleurs amis pour profiter pleinement des nombreux concerts.
Métros et RER
4 lignes de RER (A, B, C et D), 6 lignes de métro (1, 2, 5, 6, 9 et 14) continueront à desservir certaines stations à la fin du service habituel du mardi (vers 00h30). Attention tout de même, toutes les entrées de ces stations ne seront pas forcements ouvertes.
Trains, trams et RER
En plus des 4 lignes de RER (A, B, C et D), à la fin du service habituel vous pourrez utiliser les lignes Transilien H, J, N, P et R (mais, celle-ci, uniquement entre Melun et Montereau) toute la nuit.
- À noter que ce sont des bus qui effectueront la liaison entre Conflans Sainte-Honorine, les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Les fréquences sont différentes selon les lignes.
Le tram T4 effectuera la liaison entre Bondy et Aulnay sous Bois.
Bus Noctilien
Le réseau Noctilien, en service de 0h30 à 5h30, sera adapté cette nuit-là en fonction des contraintes de circulation, des périmètres de sécurité et en complément du réseau ferré (train, RER, métro).