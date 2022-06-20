Fête de la musique 2022 : tarif unique et lignes ouvertes toute la nuit

Trains, trams et RER

En plus des 4 lignes de RER (A, B, C et D), à la fin du service habituel vous pourrez utiliser les lignes Transilien H, J, N, P et R (mais, celle-ci, uniquement entre Melun et Montereau) toute la nuit.

À noter que ce sont des bus qui effectueront la liaison entre Conflans Sainte-Honorine, les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Les fréquences sont différentes selon les lignes.

Le tram T4 effectuera la liaison entre Bondy et Aulnay sous Bois.