Le forfait Améthyste et son tarif réduit profitent désormais à tous les seniors Val-de-Marnais

Pour Valérie Pécresse : « Nous souhaitons réparer une injustice. Les enfants, les élèves, les apprentis et les étudiants bénéficient d’un tarif réduit. Les salariés sont remboursés de la moitié de leur forfait Navigo par leur employeur… Actuellement, seuls les retraités imposables paient la totalité du passe Navigo. Avec ce forfait Améthyste nouvelle formule proposé par Île-de-France Mobilités et le département du Val-de-Marne, même les seniors imposables bénéficieront d’une carte annuelle toutes zones pour 420 €. Île-de-France Mobilités est en mesure de proposer ce dispositif aux autres départements. »

Pour Christian Favier : « Le Conseil départemental et Île-de-France Mobilités ont permis ensemble d’étendre les bénéfices de la carte Améthyste aux retraités imposables tout en assurant une réduction de 50% du coût supporté par l’usager. Il s’agit d’un engagement fort de la majorité départementale en faveur de la justice sociale, de la liberté de se déplacer et du pouvoir d’achat des retraités. Cette extension représente un effort financier de plus d’1.5 million d’euros pour notre collectivité et devrait bénéficier à 9 000 personnes dès 2018. Elles s’ajouteront aux 48 000 retraités val-de-marnais non-imposables qui disposent de la carte Améthyste à 25 euros par an. Ce nouveau droit offert aux retraités imposables démontre la capacité des Départements à répondre concrètement aux besoins des habitants. »