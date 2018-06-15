Forfait Navigo imagine R 2018/2019 : la souscription est en ligne !

Infographie : imagine R, souscription en ligne pour les élèves et étudiants
imagine R

Comment souscrire ?

  • Rendez-vous sur votre espace personnel et cliquez sur « Souscrire à imagine R »
  • Renseignez le formulaire et laissez-vous guider
  • Une photo récente du titulaire (en cas de première souscription)
  • Pour les étudiants uniquement, un certificat d’inscription ou de scolarité 2018-2019
  • Pour les scolaires boursiers, la notification d’attribution de bourse pour l’année 2018-2019
  • Pour les apprentis, le justificatif de scolarité doit préciser le type de formation suivie (initiale ou continue) et le type de contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
  • Un moyen de paiement

Plus d'informations sur le forfait imagine R :

imagine R est un forfait annuel « toutes zones » valable sur toute l’Île-de-France.