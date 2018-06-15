Forfait Navigo imagine R 2018/2019 : la souscription est en ligne !
imagine R
Comment souscrire ?
- Rendez-vous sur votre espace personnel et cliquez sur « Souscrire à imagine R »
- Renseignez le formulaire et laissez-vous guider
- Une photo récente du titulaire (en cas de première souscription)
- Pour les étudiants uniquement, un certificat d’inscription ou de scolarité 2018-2019
- Pour les scolaires boursiers, la notification d’attribution de bourse pour l’année 2018-2019
- Pour les apprentis, le justificatif de scolarité doit préciser le type de formation suivie (initiale ou continue) et le type de contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
- Un moyen de paiement
Plus d'informations sur le forfait imagine R :
imagine R est un forfait annuel « toutes zones » valable sur toute l’Île-de-France.