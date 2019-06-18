Forfait Navigo imagine R 2019/2020 : souscription en ligne !

Infographie : Forfait imagine R pour les élèves et étudiants
Forfait imagine R

Infographie : Forfait imagine R 2019 / 2020

Comment souscrire ?

  • Une photo récente du titulaire (en cas de première souscription)
  • Pour les étudiants uniquement, un certificat d’inscription ou de scolarité 2019-2020
  • Pour les scolaires boursiers, la notification d’attribution de bourse pour l’année 2019-2020
  • Pour les apprentis, le justificatif de scolarité doit préciser le type de formation suivie (initiale ou continue) et le type de contrat d’alternance (contrat d’apprentissage) ! Ne pas être en contrat de professionnalisation.
  • Un moyen de paiement

Plus d'informations sur le forfait imagine R :

imagine R est un forfait annuel « toutes zones » valable sur toute l’Île-de-France.