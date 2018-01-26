Le forfait Navigo Jour disponible depuis le 1er janvier 2018
Le temps d’une journée, chaque francilien pourra se déplacer librement et simplement en Île-de-France, dans les zones désirées (y compris de banlieue à banlieue), grâce au forfait Navigo Jour. Applicable depuis le 1er janvier 2018, les tarifs de ce nouveau forfait seront de 7,50 € pour 2 zones et de 10 € pour 3 zones.
Dans la zone définie par le voyageur, le forfait est valable jusqu’à minuit, et jusqu’à la fin du service Noctilien, pour tous les modes de transports (métro, train-rer, tram, tram express, bus y compris Filéo), excepté certaines dessertes d’aéroport (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges). Ce titre jour pourra être chargé et rechargé très facilement sur une borne via une carte Navigo ou une carte Navigo Découverte, en complément d’un autre forfait valable durant la même période.
À noter que ce titre jour, bien entendu mis en vente le jour-même, peut être réservé six jours à l’avance.