Le forfait Navigo Jour disponible depuis le 1er janvier 2018



Dans la zone définie par le voyageur, le forfait est valable jusqu’à minuit, et jusqu’à la fin du service Noctilien, pour tous les modes de transports (métro, train-rer, tram, tram express, bus y compris Filéo), excepté certaines dessertes d’aéroport (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges). Ce titre jour pourra être chargé et rechargé très facilement sur une borne via une carte Navigo ou une carte Navigo Découverte, en complément d’un autre forfait valable durant la même période.



À noter que ce titre jour, bien entendu mis en vente le jour-même, peut être réservé six jours à l’avance.