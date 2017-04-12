Franciliens, pensez vélo avec Véligo

20 000 places Véligo d’ici 2021

Plus de soixante espaces Véligo sont aujourd’hui disponibles en région Île-de-France. Plusieurs espaces ont été ouverts récemment à :

• Ozoir-la-Ferrière et Tournan-en-Brie, en Seine-et-Marne

• Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne

• Argenteuil dans le Val-d’Oise

• la gare Montparnasse à Paris

• et à la gare de Massy-Palaiseau dans l’Essonne

L’objectif de cette politique de déploiement est de créer 20 000 places, en consignes sécurisées Véligo et abris en accès libre, d’ici 2021.