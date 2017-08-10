Futur Tram 9 : les travaux franchissent une étape décisive cet été

Ces travaux concernent l’accès du futur tram Tram 9 à son site de maintenance et de remisage, sur le site des Vœux à Orly. L’ultime phase de ripage (prévue pour le 15 août) consistera à faire lentement glisser les deux ouvrages jusqu’à leur emplacement définitif sous les voies de la ligne C, afin de former un seul et même ouvrage.

La circulation des trains sera ainsi interrompue du 12 août à 0h05 heures du matin jusqu’au 15 août à 5h00 du matin, entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau. Des services de remplacement de bus seront mis en place pour assurer la même desserte.

Pour suivre en direct l’évolution du chantier du SMR (Timelapse SNCF) : https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0