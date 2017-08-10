Futur Tram 9 : les travaux franchissent une étape décisive cet été
La dépose de la voie ferrée actuelle (rail, caténaires, remblai, etc.), puis sa remise en place sur le nouveau pont ainsi créé, nécessitent uneinterruption totale du traficle week-end du 12 août, pendant 72h.
Ces travaux concernent l’accès du futur tram Tram 9 à son site de maintenance et de remisage, sur le site des Vœux à Orly. L’ultime phase de ripage (prévue pour le 15 août) consistera à faire lentement glisser les deux ouvrages jusqu’à leur emplacement définitif sous les voies de la ligne C, afin de former un seul et même ouvrage.
La circulation des trains sera ainsi interrompue du 12 août à 0h05 heures du matin jusqu’au 15 août à 5h00 du matin, entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau. Des services de remplacement de bus seront mis en place pour assurer la même desserte.
Pour suivre en direct l’évolution du chantier du SMR (Timelapse SNCF) : https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0
6 communes bientôt desservies par le Tram 9
Plan de la future ligne Tram 9 : de Paris - Orly ville à Fer à cheval. Les arrêts et les correspondances bus
Le futur Tram 9, qui reliera Paris-Porte de Choisy au centre-ville d’Orly en moins de 30 minutes à l’horizon 2020, desservira les communes de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais et Orly.
Très attendu par les usagers, il viendra se substituer au Bus 183 jusqu’à la place du Fer à Cheval à Orly et transportera environ 70 000 voyageurs par jour. Cette nouvelle ligne constitue une réponse particulièrement adaptée aux besoins croissants des habitants, riverains et acteurs économiques du territoire. La population des communes traversées par le Tram 9 augmentera en effet de 15 % entre 2007 et 2020.
Projet Tram 9 : le financement
Les travaux permettant au futur tram de parvenir à son site de maintenance et remisage sont financés par le projet Tram 9 à la hauteur de 13,34 M€ (sur un coût total de 404 M€ pour les infrastructures). Ils sont réalisés par SNCF Réseau, maître d’ouvrage des études et des travaux de cet ouvrage.
L’intégralité des travaux du projet de Tram 9 est financée par la Région Île-de-France (52,5%), l’Etat (22,5%), le Conseil Départemental du Val-de-Marne (21%), la Ville de Paris (3%), l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (1%). Ile-de-France Mobilités financera 100 % du matériel roulant (74,75 M€) et des coûts d’exploitation annuels de cette nouvelle ligne.
Coût et financement du futur Tram 9. L'infrastructure, la construction des voies ferrées, des aménagements urbains ( trottoirs, voirie...), et des ouvrages d'art. Le matériel roulant, les Trams. Le fonctionnement, l'entretien des véhicules et des stations, les moyens humains, la vidéo-surveillance..Etat 22,5%, région île-de-France 52,5%, Département du Val-de-Marne 21%, île-de-France mobilités 100%, île-de-France mobilités 100% dans le fonctionnement.