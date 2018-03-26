La gare de Saint-Leu-la-Forêt (ligne H) est accessible à tous

Les nouveaux aménagements qui rendent la gare désormais accessible à tous :

Sur les quais :

Rehaussement des deux quais ;

Élargissement des deux accès au bâtiment voyageurs ;

des deux accès au bâtiment voyageurs ; Pose de nouveaux abris sur les quais ;

; Création d’une passerelle avec deux ascenseurs desservant les deux quais ;

avec deux ascenseurs desservant les deux quais ; Changement du revêtement du passage souterrain ;

; Mise aux normes de la signalétique et pose de balises sonores.

Dans le bâtiment voyageurs :

Rénovation intégrale de la salle des pas perdus : revêtements de sol, revêtements muraux, changement de l’éclairage ;

de la salle des pas perdus : revêtements de sol, revêtements muraux, changement de l’éclairage ; Installation de portes à ouverture automatique et d’un guichet de vente adapté aux Personnes à Mobilité Réduite ;

et d’un aux Personnes à Mobilité Réduite ; Réorganisation du mobilier pour plus de flexibilité ;

Installation de toilettes accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite ;

aux Personnes à Mobilité Réduite ; Mise aux normes de la signalétique , pose de balises sonores ;

, pose de balises sonores ; Création de 4 places de parkings dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite au plus proche de la gare.

Ces aménagements, d’un montant de 7 000 000 €, sont financés par Île-de-France Mobilités (50%), la Région Île-de-France (25%) et SNCF (25%).

Le projet s’inscrit dans le plan global de modernisation d’ici 2025 assuré par Île-de-France Mobilités, SNCF et la Région Île-de-France pour des gares franciliennes multimodales, plus confortables, accessibles, sécurisées et connectées.