La gare de Saint-Leu-la-Forêt (ligne H) est accessible à tous

Espace d'accessibilité devant la gare de Saint-Leu-la-Forêt
La gare de Saint-Leu-la-Forêt (ligne H) est désormais accessible à tous

Les nouveaux aménagements qui rendent la gare désormais accessible à tous :
Sur les quais :

  • Rehaussement des deux quais ;
  • Élargissement des deux accès au bâtiment voyageurs ;
  • Pose de nouveaux abris sur les quais ;
  • Création d’une passerelle avec deux ascenseurs desservant les deux quais ;
  • Changement du revêtement du passage souterrain ;
  • Mise aux normes de la signalétique et pose de balises sonores.

Dans le bâtiment voyageurs :

  • Rénovation intégrale de la salle des pas perdus : revêtements de sol, revêtements muraux, changement de l’éclairage ;
  • Installation de portes à ouverture automatique et d’un guichet de vente adapté aux Personnes à Mobilité Réduite ;
  • Réorganisation du mobilier pour plus de flexibilité ;
  • Installation de toilettes accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite ;
  • Mise aux normes de la signalétique, pose de balises sonores ;
  • Création de 4 places de parkings dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite au plus proche de la gare.

Ces aménagements, d’un montant de 7 000 000 €, sont financés par Île-de-France Mobilités (50%), la Région Île-de-France (25%) et SNCF (25%).
Le projet s’inscrit dans le plan global de modernisation d’ici 2025 assuré par Île-de-France MobilitésSNCF et la Région Île-de-France pour des gares franciliennes multimodales, plus confortables, accessibles, sécurisées et connectées.