La gare de Saint-Leu-la-Forêt (ligne H) est accessible à tous
Les nouveaux aménagements qui rendent la gare désormais accessible à tous :
Sur les quais :
- Rehaussement des deux quais ;
- Élargissement des deux accès au bâtiment voyageurs ;
- Pose de nouveaux abris sur les quais ;
- Création d’une passerelle avec deux ascenseurs desservant les deux quais ;
- Changement du revêtement du passage souterrain ;
- Mise aux normes de la signalétique et pose de balises sonores.
Dans le bâtiment voyageurs :
- Rénovation intégrale de la salle des pas perdus : revêtements de sol, revêtements muraux, changement de l’éclairage ;
- Installation de portes à ouverture automatique et d’un guichet de vente adapté aux Personnes à Mobilité Réduite ;
- Réorganisation du mobilier pour plus de flexibilité ;
- Installation de toilettes accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite ;
- Mise aux normes de la signalétique, pose de balises sonores ;
- Création de 4 places de parkings dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite au plus proche de la gare.
Ces aménagements, d’un montant de 7 000 000 €, sont financés par Île-de-France Mobilités (50%), la Région Île-de-France (25%) et SNCF (25%).
Le projet s’inscrit dans le plan global de modernisation d’ici 2025 assuré par Île-de-France Mobilités, SNCF et la Région Île-de-France pour des gares franciliennes multimodales, plus confortables, accessibles, sécurisées et connectées.