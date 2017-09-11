Gare de Saint-Denis : la concertation sur son aménagement débute le 11 septembre 2017

S’informer sur les travaux de la Gare de Saint-Denis et participer à la réflexion

Un temps de concertation est prévu pour permettre au public de s’informer et de s’exprimer. Les avis et les propositions de l’ensemble des parties intéressées seront récoltés pour enrichir le projet et pour intégrer au mieux les besoins et les attentes.

Jeudi 14 septembre : rencontre de proximité de 16h à 19h sur les deux parvis de la gare

de 16h à 19h sur les deux parvis de la gare Jeudi 21 septembre : atelier-balade de 18h30 à 20h30, avec un premier temps de visite de la gare et un second temps de travail en atelier à l’école maternelle Brise Échalas.*

-rencontre de proximité de 16h à 18h sur les deux parvis de la gare

– réunion publique à 18h30 sur le parvis Est de la gare

*Inscription obligatoire sur le site internet www.amenagement-gare-saint-denis.fr