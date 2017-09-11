Gare de Saint-Denis : la concertation sur son aménagement débute le 11 septembre 2017
Gare de Saint-Denis : le projet d’aménagement
La gare de Saint-Denis–L’Île-Saint-Denis connaîtra une hausse de fréquentation de près de 70 % à l’horizon 2030. Des travaux prévus pour mi-2018 permettront d’aménager l’ensemble du site pour en améliorer l’intermodalité, l’accessibilité, la qualité de services ainsi que pour empêcher la future saturation de la gare.
5ème gare francilien, 900 trains par jour traversent la gare. Aujourd'hui 90 000 voyageurs par jour. En 2030, 150 000 voyageurs par jour, +10% d'emplois, +70% d'habitants dans un rayon de 500m. Les transports en correspondance à la gare : Train : D, H; Tram 1,8; Bus 170, 254, 274.
S’informer sur les travaux de la Gare de Saint-Denis et participer à la réflexion
Un temps de concertation est prévu pour permettre au public de s’informer et de s’exprimer. Les avis et les propositions de l’ensemble des parties intéressées seront récoltés pour enrichir le projet et pour intégrer au mieux les besoins et les attentes.
- Jeudi 14 septembre : rencontre de proximité de 16h à 19h sur les deux parvis de la gare
- Jeudi 21 septembre : atelier-balade de 18h30 à 20h30, avec un premier temps de visite de la gare et un second temps de travail en atelier à l’école maternelle Brise Échalas.*
- Mardi 26 septembre :
-rencontre de proximité de 16h à 18h sur les deux parvis de la gare
–réunion publique à 18h30 sur le parvis Est de la gare
- Merci 4 octobre : réunion publique à 19h à la Marie
*Inscription obligatoire sur le site internet www.amenagement-gare-saint-denis.fr