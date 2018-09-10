Gares de Lyon, Bercy et Austerlitz : Île-de-France Mobilités lance une concertation pour l’amélioration des parcours usagers
Gares de Lyon, de Bercy, d'austerlitz, amélioration des parcours usagers
Géographiquement proches et complémentaires en termes d’offre de transport, ces gares de Lyon, de Bercy-Bourgogne-Pays d’Auvergne et d’Austerlitz accueillent plus de 200 millions de voyageurs par an.
Dans le cadre du plan d’actions des nouvelles gares d’Île-de-France initié par Valérie Pécresse, ce projet permettra de réorganiser les déplacements des voyageurs entre ces trois gares et de faciliter de nombreuses correspondances, telles que :
À la gare de Lyon : RER A,D; Métro 1, 14; Train R; Bus. À la gare de Bercy : Métro 6, 14; bus, gare routière. À la gare d'austerlitz RER C, Métro 5, 10, bus
Parcours usagers : quels sont les sujets soumis à la concertation ?
Les sujets soumis à la concertation concernent l’amélioration des éléments suivants :
• Les correspondances : entre bus, métro, RER, train, ou au sein d’un même mode de transport.
• L’intermodalité : concevoir facilement ses trajets entre plusieurs modes de transport.
• Les liaisons d’une gare à l’autre : rejoindre une gare à pied, à vélo ou en transport en commun, et profiter de leur connexion et de leur proximité.
• La signalétique : se repérer dans la gare mais aussi à ses abords.
• Les services voyageurs : acheter un billet, être informé du trafic et des autres modes de déplacements, etc.
Comment participer à la concertation
La phase de dialogue permettra à chacun de s’informer et de s’exprimer sur le projet. Les enseignements tirés de cette concertation permettront de mener une réflexion d’ensemble, à l’échelle des trois gares, afin de faire émerger un pôle d’échanges cohérent et accueillant pour les riverains et les voyageurs.
Vous pourrez participer à cette concertation sur le site qui lui est dédié et lors des rencontres et réunion publiques :
• Trois rencontres publiques sur le terrain seront organisées :
-le 14/09 à 11h en gare de Bercy,
-le 18/09 à 17h en gare de Lyon,
-le 20/09 à 8h30 en gare d’Austerlitz,
• Une réunion publique sera organisée le 03/10 à 19h à la Mairie du XIIe arrondissement,
• Enfin, le site internet sera ouvert du 10 septembre au 13 octobre : http://parcours-gares-lyon-bercy-austerlitz.fr/.
Gare de Lyon : Réorganisation de la salle d'échange, garantir une meilleure gestion des flux de passagers sur les quais de la ligne 14, Réaménager les accès à la gare depuis le carrefour rue de Bercy - boulevard Diderot, requalifier l'interface gare-rue de Bercy. Gare de Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne : Améliorer le carrefour entre la rue Corbineau et la boulevard de Bercy, ré-aménager le parvis de la gare, définir des nouveaux usagers transport autour de la gare de BercyVan Gogh. Ensemble de la zone : Améliorer la signalétique dans l'espace public, et notamment pour relier les gares entre-elles, faciliter la liaison entre les gares par la rue de Bercy. Gare d'Austerlitz : simplifier la correspondance entre le RER C et le métro (ligne 5 et 10), améliorer la gare depuis la cour Muséum
Les acteurs du projet
Cette concertation est portée par Île-de-France Mobilités et cofinancée par l’Etat et la Région Île-de-France.
Elle associe la Ville de Paris, la RATP et la SNCF.
