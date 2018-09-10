Gares de Lyon, Bercy et Austerlitz : Île-de-France Mobilités lance une concertation pour l’amélioration des parcours usagers

Parcours usagers : quels sont les sujets soumis à la concertation ?

Les sujets soumis à la concertation concernent l’amélioration des éléments suivants :

• Les correspondances : entre bus, métro, RER, train, ou au sein d’un même mode de transport.

• L’intermodalité : concevoir facilement ses trajets entre plusieurs modes de transport.

• Les liaisons d’une gare à l’autre : rejoindre une gare à pied, à vélo ou en transport en commun, et profiter de leur connexion et de leur proximité.

• La signalétique : se repérer dans la gare mais aussi à ses abords.

• Les services voyageurs : acheter un billet, être informé du trafic et des autres modes de déplacements, etc.