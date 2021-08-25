Rentrée 2021 : offre de transports renforcée en Grande couronne

À l'ouest

Mantois

  • Le Transport à la Demande du Mantois évolue : l’ancien service Tamy devient le Transport à la Demande du Mantois et intègre 8 nouvelles communes.
  • Ligne M : Renfort d’offre et prolongement le dimanche [dès le 30 août]
  • Les lignes changent de numéros et la tarification est simplifiée pour les lignes qui sortent d’Île-de-France 

Poissy – Les Mureaux

  • Création du Transport à la Demande Meulan – Les Mureaux : 9 communes desservies, réparties sur 2 zones [dès le 30 août]
  • Ligne 3 : renfort d’offre et amélioration de la lisibilité de la ligne qui se découpe en 3 lignes - 1 ligne régulière et 2 lignes à vocation scolaire [dès le 23 août]
  • Cinq nouveaux « bus de soirée » pour améliorer la concordance entre bus et trains le soir, depuis les gares des Mureaux, Poissy et Verneuil-Vernouillet [dès le 23 août]

À l'est

Meaux

Les nouvelles dessertes des Transports à la Demande de Meaux

Grand Melun

  • Ligne A : l’itinéraire de la ligne A est simplifié sur le secteur de Saint-Fargeau-Ponthierry pour une meilleure lisibilité de l’offre
  • Ligne O : l'itinéraire de la ligne O est modifié sur Boissise-le-Roi et Pringy pour un itinéraire plus direct, qui permet de desservir les quartiers les plus denses en les connectant aux gares, aux centres commerciaux et au centre-ville de Saint-Fargeau-Ponthierry 
  • Ligne J : la ligne J est prolongée jusqu’en gare de Ponthierry-Pringy, depuis la gare du Mée-sur-Seine, via Boissettes et Boissise-la-Bertrand
  • Ligne I : L'itinéraire de la ligne I est modifié afin d’offrir un rabattement vers les gares de Boissise-le-Roi et Ponthierry-Pringy. La ligne circule en boucle avec un sens différent matin et soir pour s’adapter à la circulation. La fréquence en heure de pointe est augmentée à 30 minutes
  • TàD Sainte-Assise : le Transport à la Demande reprend la desserte des lignes J et O en heures creuses
  • TàD Saint Fargeau : Le Transport à la Demande Proxibus évolue et devient TàD Saint-Fargeau. Il a dorénavant un fonctionnement zonal pour plus de liberté et davantage de souplesse avec un fonctionnement sans grille horaire, toute la journée
  • Ligne C : prolongement jusqu’en gare de Livry-sur-Seine pour améliorer la connexion entre la Zone d’Activités de Vaux-le-Pénil, le centre de Melun et sa gare ainsi que les quartiers d’habitations de Vaux-le-Pénil et Livry-sur-Seine
  • Ligne K : nouvel itinéraire pour une desserte plus directe vers la gare et le centre-ville de Melun, avec une fréquence renforcée, en particulier sur le secteur de la Rochette
  • Ligne M : La ligne M évolue pour conforter les dessertes scolaires du secteur de Vaux-le-Pénil, Livry-sur-Seine et offrir un rabattement complémentaire vers le centre-ville de Melun
  • Ligne T : l’itinéraire de la ligne T est modifié pour vous offrir une desserte directe entre l’écoquartier Woodi, Rubelles, Maincy et le centre de Melun avec sa gare en heure de pointe
  • TàD Melun Nord : le service de Transport à la Demande est étendu toute la journée de 06h30 à 20h
  • TàD Ligne N : la ligne de Transport à la Demande N évolue avec un service innovant pour la desserte de Vaux-le-Pénil et en particulier sa Zone d’Activité. Ainsi la ligne N devient une ligne TàD à partir de l’arrêt Foch Niepce pour une desserte plus fine et plus souple de la Zone d'Activités de Vaux-le-Pénil et ses alentours

Marne-la-Vallée

  • Liaison Lagny-sur-Marne <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy simplifiée et une desserte de Lagny renforcée :
  • Desserte des établissements scolaires simplifiée à partir du 02 septembre 2021 :
  • Ligne 34 : offre renforcée avec 4 départs supplémentaires par jour
  • Des itinéraires repensés et une offre adaptée sur le secteur Nord Est de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
  • Transport à la Demande Marne-la-Vallée : les déplacements vers/depuis le Grand Hôpital de l’Est Francilien / site de Marne-la-Vallée seront possibles, sur réservation, du lundi au dimanche avec une plage horaire étendue. Le TàD Marne-la-Vallée assure désormais la desserte de :
  1. Gare Soirée - depuis les gares de Lagny/Thorigny (arrêt Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
  2. Gare Journée - depuis/vers les gares de Lagny/Thorigny (arrêt Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord
  3. Île de Loisirs de Jablines
  4. Grand Hôpital de l'Est Francilien, site de Marne-la-Vallée
  5. Marchés de Lagny-sur-Marne et Magny-le-Hongre

Dans le nord

Secteur Survilliers / Vémars / Villevaudé / Villeparisis

  • Ligne 702 : 1 course sur 2 est prolongée jusqu’à la gare de Louvres. Desserte de 2 nouveaux arrêts à Vémars ( ZI Vémars Nord et Pierre Curie). Renfort d’offre en heure pleine le matin et le soir
  • Ligne 95-01 : création d’une offre le samedi de 5h50 à 20h43
  • Ligne 19 : modification du tracé avec l'arrêt de la desserte de la commune du Pin. Amélioration de la desserte de Villevaudé afin de répondre à la nouvelle sectorisation des collèges, qui rattache Villevaudé au Collège Marthe Simard de Villeparisis. Ajustement des horaires pour correspondre aux entrées et sorties du collège Marthe Simard. Modification d’itinéraire à Villeparisis

Réaménagement des lignes dans le secteur de Villeparisis - Mitry-Le-Neuf

  • Lignes 3 : la ligne 3B est supprimée et la ligne 3A est renforcée
  • Ligne 16 : modification du tracé, terminus gare de Mitry Claye au lieu de Compans. L’intervalle en heure pleine a été modifié pour optimiser le parc véhicules. Amélioration du cadencement
  • Ligne 23 : renfort de 3 courses matin et soir en semaine et le week-end
  • Ligne 24 : renfort de 3 courses matin et soir en semaine et le week-end. Prolongement jusqu’à l’arrêt "École de la Fontaine" qui devient le nouveau terminus dans la commune de Compans
  • Ligne 71 : augmentation de l’amplitude en soirée. Renfort d’offre le week-end
  • Lignes 17-18-21 : meilleur cadencement. Renfort de l’offre le samedi. Création d’offre le dimanche après-midi

Vallée de Montmorency 

  • Ligne 37 : 4 nouveaux arrêts seront désormais desservis sur la ligne 37, sur la commune de Montmagny, afin de permettre notamment l'accès à l’Université Sorbonne-Paris-Nord ainsi qu’au Centre Commercial Les Sablons

Vexin