Rentrée 2021 : offre de transports renforcée en Grande couronne

Ligne A : l’itinéraire de la ligne A est simplifié sur le secteur de Saint-Fargeau-Ponthierry pour une meilleure lisibilité de l’offre
Ligne O : l'itinéraire de la ligne O est modifié sur Boissise-le-Roi et Pringy pour un itinéraire plus direct, qui permet de desservir les quartiers les plus denses en les connectant aux gares, aux centres commerciaux et au centre-ville de Saint-Fargeau-Ponthierry
Ligne J : la ligne J est prolongée jusqu’en gare de Ponthierry-Pringy, depuis la gare du Mée-sur-Seine, via Boissettes et Boissise-la-Bertrand
Ligne I : L'itinéraire de la ligne I est modifié afin d’offrir un rabattement vers les gares de Boissise-le-Roi et Ponthierry-Pringy. La ligne circule en boucle avec un sens différent matin et soir pour s’adapter à la circulation. La fréquence en heure de pointe est augmentée à 30 minutes
TàD Sainte-Assise : le Transport à la Demande reprend la desserte des lignes J et O en heures creuses
TàD Saint Fargeau: Le Transport à la Demande Proxibus évolue et devient TàD Saint-Fargeau. Il a dorénavant un fonctionnement zonal pour plus de liberté et davantage de souplesse avec un fonctionnement sans grille horaire, toute la journée
Ligne C : prolongement jusqu’en gare de Livry-sur-Seine pour améliorer la connexion entre la Zone d’Activités de Vaux-le-Pénil, le centre de Melun et sa gare ainsi que les quartiers d’habitations de Vaux-le-Pénil et Livry-sur-Seine
Ligne K : nouvel itinéraire pour une desserte plus directe vers la gare et le centre-ville de Melun, avec une fréquence renforcée, en particulier sur le secteur de la Rochette
Ligne M : La ligne M évolue pour conforter les dessertes scolaires du secteur de Vaux-le-Pénil, Livry-sur-Seine et offrir un rabattement complémentaire vers le centre-ville de Melun
Ligne T : l’itinéraire de la ligne T est modifié pour vous offrir une desserte directe entre l’écoquartier Woodi, Rubelles, Maincy et le centre de Melun avec sa gare en heure de pointe
TàD Melun Nord : le service de Transport à la Demande est étendu toute la journée de 06h30 à 20h
TàD Ligne N: la ligne de Transport à la Demande N évolue avec un service innovant pour la desserte de Vaux-le-Pénil et en particulier sa Zone d’Activité. Ainsi la ligne N devient une ligne TàD à partir de l’arrêt Foch Niepce pour une desserte plus fine et plus souple de la Zone d'Activités de Vaux-le-Pénil et ses alentours
Liaison Lagny-sur-Marne <> Gare de Marne-la-Vallée Chessy simplifiée et une desserte de Lagny renforcée : undefinedundefinedundefined
Desserte des établissements scolaires simplifiée à partir du 02 septembre 2021 : undefinedundefined
Ligne 34 : offre renforcée avec 4 départs supplémentaires par jour
Des itinéraires repensés et une offre adaptée sur le secteur Nord Est de Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
Transport à la Demande Marne-la-Vallée : les déplacements vers/depuis le Grand Hôpital de l’Est Francilien / site de Marne-la-Vallée seront possibles, sur réservation, du lundi au dimanche avec une plage horaire étendue. Le TàD Marne-la-Vallée assure désormais la desserte de :
Gare Soirée - depuis les gares de Lagny/Thorigny (arrêt Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
Gare Journée - depuis/vers les gares de Lagny/Thorigny (arrêt Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord
Île de Loisirs de Jablines
Grand Hôpital de l'Est Francilien, site de Marne-la-Vallée
Ligne 702 : 1 course sur 2 est prolongée jusqu’à la gare de Louvres. Desserte de 2 nouveaux arrêts à Vémars ( ZI Vémars Nord et Pierre Curie). Renfort d’offre en heure pleine le matin et le soir
Ligne 95-01 : création d’une offre le samedi de 5h50 à 20h43
Ligne 19 : modification du tracé avec l'arrêt de la desserte de la commune du Pin. Amélioration de la desserte de Villevaudé afin de répondre à la nouvelle sectorisation des collèges, qui rattache Villevaudé au Collège Marthe Simard de Villeparisis. Ajustement des horaires pour correspondre aux entrées et sorties du collège Marthe Simard. Modification d’itinéraire à Villeparisis
Ligne 37 : 4 nouveaux arrêts seront désormais desservis sur la ligne 37, sur la commune de Montmagny, afin de permettre notamment l'accès à l’Université Sorbonne-Paris-Nord ainsi qu’au Centre Commercial Les Sablons